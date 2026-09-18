Furor por el desierto de Brasil que se transfroma en un mar de dunas y es uno de los más paisajes más impresionantes del mundo

Pocos artistas pueden igualar a la madre naturaleza cuando esta se decide a dibujar y moldear paisajes, jugando con la combinación de elementos físicos, biológicos, geológicos y atmosféricos. Algunas de estas combinaciones producen escenarios que no parecen de este mundo, sino venidos de otro planeta, para asombro de quienes tienen la fortuna de contemplarlos. Uno de estos paisajes como de otro mundo es el que se forma al noreste de Brasil, en el Parque Nacional Lençóis Maranhenses.

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Un desierto que no es un desierto

Lençóis Maranhenses es un área protegida que es un exponente de los ecosistemas de manglares, restinga y dunas, asociado a vientos fuertes y lluvias regulares. La combinación de todo esto hace que durante determinadas épocas sea como un desierto que no es desierto. Un mar de dunas blancas entre las que brillan miles de lagunas de agua cristalina. Un fenómeno tan extraño como hermoso que convierte esta región del estado de Maranhão en uno de los paisajes más insólitos de la Tierra.

El fenómeno de las lagunas

A primera vista, Lençóis Maranhenses (que significa «sábanas maranhenses») parece un inmenso desierto de arena blanca, de más de 1.500 km². Pero, a diferencia de los desiertos reales, este no es árido. Cada año, entre enero y junio, las lluvias tropicales transforman las depresiones entre las dunas en lagunas naturales de agua dulce, de color turquesa o esmeralda, que contrastan de forma hipnótica con la blancura de la arena. Estas lagunas, que pueden alcanzar hasta tres metros de profundidad, permanecen llenas durante el invierno austral (de junio a septiembre), el mejor momento para visitar el parque. En esta época, el paisaje parece una combinación imposible entre el desierto del Sáhara y los atolones del Pacífico.

Cómo llegar al parque

Lençóis Maranhenses se encuentra a unos 250 kilómetros de São Luís, la capital del estado de Maranhão, en el norte de Brasil. La entrada principal al parque está en el pueblo de Barreirinhas, aunque también se puede acceder desde Atins o Santo Amaro. Desde Barreirinhas parten excursiones en vehículos 4x4 autorizados, que cruzan ríos y pistas de arena hasta adentrarse en el parque. No hay carreteras asfaltadas ni infraestructuras dentro del área protegida, lo que mantiene intacta su apariencia salvaje.

Senderismo y baños en las lagunas

Una de las experiencias más impactantes para el viajero es caminar descalzo sobre las dunas y lanzarse a nadar en alguna de sus lagunas de agua templada, como Lagoa Azul o Lagoa Bonita, las más famosas. El contraste de temperaturas (arena caliente y agua refrescante) es parte del encanto. Y los atardeceres sobre este paisaje planetario son de los que cortan la respiración. Para los más aventureros existen también rutas de trekking de varios días, con guías locales, en las que se duerme en hamacas en poblados tradicionales y se cruzan zonas aún más remotas del parque.

Aunque el paisaje parece de otro planeta, el parque es el hogar de una sorprendente biodiversidad. En las lagunas temporales viven peces que permanecen en estado latente durante la estación seca, y también es refugio para aves migratorias, reptiles y pequeños mamíferos. Por eso las visitas están reguladas y solo pueden hacerse con guías o tours oficiales, lo que garantiza la preservación de este entorno único en el mundo.