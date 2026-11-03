Cómo funcionará el transporte público por la visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre, pero los cortes y operativos de seguridad comenzarán días antes en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, el monseñor Raúl Pizzarro, obispo auxiliar de San Isidro y coordinador general de la visita del sumo pontífice, adelantó que va a haber un refuerzo del transporte público para que los fieles participen de las actividades.

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Pizzarro adelantó que habrá más frecuencias de trenes, colectivos y subtes en las jornadas con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, incluso durante el feriado nacional del lunes 9 de noviembre. Aunque adelantí que los fieles podrían tener que caminar de todas formas: “Todos vamos a tener que caminar. Algunos, 10 cuadras; otros, 20; otros, 30; otros, 40”, apuntó.

Según adelantaron, los trenes, subtes y colectivos circularán con mayor frecuencia a pesar de los feriados

La agenda de León XIV en Argentina: por qué calles pasará con el papamóvil

Domingo 8: llegada al país y la agenda en la Ciudad de Buenos Aires

León XIV aterrizará el domingo a las 16.30 hs en el Aeroparque Jorge Newbery, donde lo recibirá el presidente Javier Milei. Pizarro desmintió las versiones sobre un saludo dentro del avión: el protocolo establece que la recepción se hace en tierra.

Su primera actividad oficial será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Después irá a la Casa Rosada para mantener una reunión de unos 20 minutos con el Presidente y ambos se trasladarán al Palacio Libertador, donde se reunirán con gobernadores, legisladores, integrantes de la Justicia y miembros del cuerpo diplomático.

León XIV se trasladará en papamóvil a través de la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país

Lunes 9 de noviembre: misa en la Ciudad de Buenos Aires

El lunes, declarado feriado nacional, será el día con más actividades del Papa en el país. La agenda comenzará temprano, las 9.15 hs León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí se encontrará con el personal de la institución y con las personas que viven en ella.

Después viajará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar, a las 11.30, la misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Antes de la ceremonia recorrerá unas 20 cuadras de la avenida del Libertador en el Papamóvil para saludar a los fieles. El público se dividirá en sectores con vallas, de entre 500 y 1.000 personas cada uno. Los lugares más cercanos al altar quedarán para personas con discapacidad y autoridades religiosas y políticas.

Por la tarde, irá a la Universidad Católica Argentina para un encuentro dedicado al mundo del trabajo. A las 17.30 hs se reunirá en el Palacio San Martín con referentes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. Mientras que cerrará el día a las 19.45 hs con una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10: Santa Misa en Córdoba y encuentro con jóvenes

El martes, el sumo pontífice viajará a Córdoba para oficiar una misa a las 10 en el predio de FAdeA. Treinta minutos antes pasará en el Papamóvil entre los fieles, que podrán asistir a una vigilia desde la noche previa.

Luego irá al Arzobispado, hará un recorrido de tres kilómetros por la ciudad y, por la tarde, se reunirá en la Catedral con sacerdotes, seminaristas y religiosos. Esa noche volverá a Buenos Aires para ofrecer un encuentro masivo con jóvenes cerca del Monumento de los Españoles, precedido por otro paseo en el Papamóvil.

Miércoles 11: Devoto y Luján

El miércoles visitará al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en barrio porteño de Devoto. Después viajará a Luján, donde celebrará una misa a las 10 hs. Antes recorrerá unos 2,9 kilómetros en el Papamóvil, desde la zona de la ruta 7 hasta la Basílica. En el trayecto habrá pantallas gigantes, sonido, puestos de hidratación y baños químicos.

Los estacionamientos habilitados quedarán a cinco o seis kilómetros del centro, por lo que casi todos los asistentes tendrán que completar el camino caminando. Se dispondrá de colectivos especiales para adultos mayores y personas con movilidad reducida, aunque no habrá capacidad para trasladar a toda la multitud.