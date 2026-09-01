El calor extremo en gran parte del mundo obliga a buscar cada vez más soluciones para hacerle frente a las altas temperaturas que pueden afectar a la salud de la población. Este es el caso de Japón, donde las temperaturas veraniegas llegan a 38 grados en ciudades como Nagoya y Nara, y a 37 en Kumamoto, Okayama y Tokushima, lo que obligó a la creación de una "heladera humana".

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Según el sitio NHK, las temperaturas máximas durante la noche apenas podrían bajar a los 35 en la ciudad de Fukui y a los 34 grados en Ono, ambas en la prefectura de Fukui. También se pronosticaron temperaturas de hasta 33 grados en la ciudad de Kanazawa, prefectura de Ishikawa, y de 32 grados en la ciudad de Toyama, prefectura homónima.

Estas temperaturas resultan un desafío para los trabajadores y las empresas, por lo que una de las respuestas parece salida de una película de ciencia ficción: Do Hiemon Box una "heladera humana". Se trata de una cabina individual de refrigeración desarrollada por la compañía japonesa Sanden Retail Systems (SDRS) y es comercializada por la firma de herramientas y equipamiento industrial Trusco Nakayama.

¿Cómo funciona la "heladera humana"?

El nuevo dispositivo fue lanzado al mercado el 1 de abril de este año y, en tan sólo cuatro meses, su demanda superó ampliamente las expectativas iniciales. Su funcionamiento es sencillo: la persona ingresa a la estructura, se sienta y cierra la puerta. La idea no es permanecer allí durante largos períodos, sino conseguir un descenso rápido de la sensación térmica y facilitar la recuperación luego de una exposición prolongada al calor.

La temperatura y el caudal de aire pueden regularse en tres niveles. El sistema cuenta con un apagado automático a los 20 minutos para evitar un enfriamiento excesivo. "Realmente pude recuperarme gracias a esto. Apenas lo utilizas, te das cuenta de que es increíblemente fresco", comentó Isao Tabuchi a la agencia de noticias AFP, al salir de la máquina que adquirió su empresa en la ciudad industrial de Higashiosaka.

Dado su aspecto, la comparación con una heladera resulta inevitable. Su estructura metálica de casi dos metros de altura cuenta con una puerta transparente y un espacio suficiente para una sola persona sentada. Pero no se trata de un artefacto doméstico, sino de un equipamiento pensado para lugares donde instalar un sistema de aire acondicionado convencional puede resultar complicado.

El interior se mantiene alrededor de los 15 grados, mientras que una corriente de aire que puede alcanzar los 5 grados se dirige especialmente hacia la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda.

¿Quiénes pueden comprar una "heladera humana"?

La "heladera humana" está destinada especialmente a trabajadores de fábricas, plantas industriales, obras de construcción y otros sitios con fuerte exposición al calor. Pero con el paso de los meses, su uso comenzó a ampliarse. Las unidades pueden encontrarse en campos de golf, universidades, eventos y estadios.

En el estadio Belluna Dome ya incorporó diez unidades para que los espectadores puedan usarlas durante la espera previa a los partidos. La empresa constructora Kajima, por su parte, sumó 30 equipos para reforzar las medidas contra el calor en sus obras.

A inicios de agosto, medios japoneses habían notificado la venta de 200 unidades que alcanzó las 318 unidades a fin de mes. La unidad estándar cuesta 1,5 millones de yenes, unos u$s 10.000, y pesa 293 kilos.

Tampoco necesita de una instalación fija, ya que funciona con una conexión eléctrica de 100 voltios, y cuenta con ruedas que permiten su traslado, por lo que podrá usarla tanto en interiores como en exteriores.