Fuego en Plaza Constitución: incendio en la estación de trenes provocó caos

Un incendio sorprendió la mañana de este jueves la estación de Plaza Constitución y se desplegó un operativo para apagar las llamas, que finalmente fueron controladas. El hecho se desató tras un desperfecto técnico en la zona de las escaleras mecánicas que conectan los trenes con el subsuelo del subterráneo. Intervinieron dos autobombas y cortaron la Avenida Brasil. Hasta el momento no se registraron heridos.

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El hecho comenzó alrededor de las 9 de la mañana en la estación de Trenes Argentinos en Plaza Constitución cuando una escalera mecánica se prendió fuego en el interior de la estación Constitución en el ingreso por AV. Brasil por causas que todavía se están investigando. Ante el avance de las llamas, bomberos y SAME trabajan en el lugar y los pasajeros se autoevacuaron.

En este marco, desde Trenes Argentinos detallaron a El Destape que el incendio "fue todo controlado" tras detectar que se trató de un problema en el cableado eléctrico debajo de una de las escaleras mecánicas. "No afectó en ningún momento el servicio", aclararon pese a los momentos de tensión que se vivieron entre los pasajeros.

"Trenes Argentinos comunica que a las 8:50 se eo consecuencia, uno de los ingresos de la calle Brasil se encuentra clausurado. Personal especializado de bomberos extinguió el fuego y trabaja en la zona afectada. Las causas son materia de investigación. El servicio de trenes no sufre afectaciones y se desarrolla según sus cronogramas habituales", detallaron en un comunicado oficial.

Al mismo tiempo, desde la Policía de la Ciudad aseguraron a El Destape que se hicieron cargo del fuego Bomberos de la Policía Federal que tienen base en la misma estación.

Colapsó una escalera mecánica en una estación del Belgrano Sur: hay más de 10 heridos

Recientemente, al menos 11 personas resultaron heridas tras el colapso de una escalera mecánica en la estación Sáenz del ramal González Catán, ubicada en el barrio porteño de Pompeya, del tren Belgrano Sur. Según informó la agencia de noticias NA, personal del SAME acudió al lugar y atendió a varios damnificados allí.

De las 11 víctimas, tres fueron trasladas al Hospital Piñero (Flores), una al Penna (Parque Patricios) y una al Cecilia Grierson (Villa Lugano) por golpes y cortes. Se trató de tres mujeres y dos hombres, además hubo otros seis afectados por el siniestro que no provocó la muerte de ninguna persona.

En los videos que se viralizaron en redes sociales, también se observó la presencia de efectivos de la Policía bonaerense y de Trenes Argentinos. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que el colapso de la escalera mecánica fue producto de un "desperfecto técnico". También sostuvo en diálogo con TN que la "caída" fue "importante", ya que como se observa al final de la escalera mecánica hay una gran mancha de sangre.