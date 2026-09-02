Qué fue de la vida de la última novia de Ricardo Barreda, Berta "Pochi" André

El estreno de Barreda en Prime Video volvió a poner en el centro de la escena uno de los crímenes más estremecedores de la historia argentina. La película recupera el cuádruple femicidio cometido en 1992 en La Plata y propone una nueva mirada sobre un caso que durante décadas fue convertido también en un fenómeno de la cultura popular.

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En medio de ese renovado interés por la vida del odontólogo condenado por asesinar a su esposa, Gladys McDonald; a su suegra, Elena Arreche; y a sus hijas Cecilia y Adriana, reaparece una figura que formó parte de los últimos años de libertad de Ricardo Barreda: Berta “Pochi” André, su última pareja.

Quién era Berta “Pochi” André, la última novia de Ricardo Barreda

Berta André era una maestra jubilada que se convirtió en la pareja de Ricardo Barreda después de que el femicida recuperara la libertad en 2011. Durante casi tres años convivieron en una casa ubicada en la calle Moldes, en el barrio porteño de Belgrano.

La relación generó una enorme repercusión pública. Barreda había sido condenado a prisión perpetua en 1995 por el asesinato de las cuatro mujeres de su familia, cometido el 15 de noviembre de 1992 en su casa de La Plata. Sin embargo, luego de recuperar la libertad, comenzó una nueva vida junto a André.

Ricardo Barreda junto a Berta André, su última pareja.

Ese vínculo terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más controvertidos de la historia posterior al crimen. La relación, según se conoció entonces, comenzó a deteriorarse hasta volverse insostenible.

La separación, los conflictos y el regreso de Barreda a prisión

En 2014, André y Barreda decidieron separarse en medio de los llamados “problemas de convivencia”. Pero detrás de esa definición aparecieron elementos mucho más inquietantes.

La propia André manifestó entonces su decepción con Barreda y describió el carácter conflictivo de su pareja. La separación derivó en el regreso del femicida al penal de Olmos.

En aquel momento, el juez de Ejecución Penal platense Raúl Dalto consideró que existía una situación de riesgo y habló de un “peligro inminente”, vinculado a la vulnerabilidad de André y a la posibilidad de una reacción de Barreda. La situación resultaba particularmente significativa por el historial del condenado.

Qué fue de la vida de “Pochi” André: murió un año después de la separación

André murió en julio de 2015, a los pocos años de haber terminado su relación con Barreda. En ese momento, el diario La Capital informó que sufría una grave enfermedad progresiva que había provocado un importante deterioro de su estado de salud.

La mujer padecía desde hacía tiempo trastornos neurológicos que afectaban progresivamente su salud. Su muerte cerró un capítulo que había despertado una enorme atención pública: el de la mujer que convivió durante años con uno de los femicidas más conocidos de la historia argentina después de su salida de prisión.

Ricardo Barreda.

Más de una década después de su muerte, su nombre vuelve a aparecer por el estreno de Barreda en Prime Video. La película, dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín, Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata y Margarita Páez, revisita el crimen desde una perspectiva contemporánea y busca recuperar la identidad y la historia de las cuatro víctimas.

El caso de André forma parte de la extensa historia que dejó el cuádruple femicidio, aunque la nueva mirada sobre el caso plantea una diferencia fundamental respecto de décadas anteriores: correr definitivamente el foco del asesino y devolverles centralidad a Gladys, Elena, Cecilia y Adriana, las cuatro mujeres asesinadas por Barreda.