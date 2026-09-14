Fue una estancia histórica, tiene 800 habitantes y se puede llegar en tren con $2500

A unos 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Vicente Casares ofrece una alternativa para quienes buscan una escapada de un día con historia, gastronomía y espacios verdes. La localidad pertenece al partido de Cañuelas y conserva construcciones y sitios vinculados con el origen de una de las primeras grandes industrias lácteas de la Argentina.

{{{htmlAmp}}}

El pueblo creció alrededor de la estancia San Martín y de La Martona, la fábrica fundada por Vicente Lorenzo Casares en 1889. El emprendimiento tuvo un papel central en el desarrollo de la industria lechera argentina y dejó una huella que todavía puede reconocerse en distintos puntos de la localidad.

Además del patrimonio histórico, la localidad cuenta con propuestas gastronómicas, calles tranquilas y sectores arbolados que permiten recorrer el lugar sin necesidad de alejarse demasiado de la zona urbana.

¿Qué hacer en Vicente Casares?

Uno de los principales puntos para conocer es la estancia San Martín, donde Vicente Lorenzo Casares instaló La Martona. El predio fue declarado Monumento Histórico Nacional y conserva el antiguo casco, cuya construcción comenzó en 1865 y fue ampliándose durante las décadas siguientes con elementos de distintos estilos arquitectónicos.

Dentro del establecimiento también se encuentran las ruinas de la histórica fábrica láctea. El lugar permite acercarse a la historia productiva de la zona y comprender la relación entre el desarrollo de la estancia, el ferrocarril y la expansión de La Martona. El acceso al casco no es libre y las visitas se realizan de manera esporádica mediante empresas privadas.

Otro espacio para recorrer es el Bosque de la Virgen, ubicado dentro del entorno de la estancia. Allí se conservan ejemplares de eucaliptos, ligustros, acacias y otras especies, con senderos que permiten realizar caminatas y pasar un rato al aire libre.

El recorrido por el pueblo también incluye la estación ferroviaria, la capilla Nuestra Señora del Rosario y distintos espacios vinculados con la historia de la comunidad. La estación forma parte del crecimiento de Vicente Casares y permite observar uno de los elementos que contribuyeron al desarrollo de la localidad.

La propuesta se completa con parrillas, restaurantes de campo, pastas caseras, picadas y productos regionales, por lo que una visita puede combinar el recorrido histórico con un almuerzo.

¿Cómo llegar a Vicente Casares desde la Ciudad de Buenos Aires?

Para llegar a Vicente Casares desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el recorrido comienza por la Autopista Riccheri y continúa por la Autopista Ezeiza-Cañuelas, hasta empalmar con la Ruta Nacional 205.

Otra alternativa es el tren. Desde Plaza Constitución se puede tomar el servicio de la Línea Roca hasta Ezeiza y allí realizar el trasbordo al ramal diésel con destino a Cañuelas, que pasa por la estación Vicente Casares.