Fue una colonia militar y hoy es uno de los rincones más lindos de Entre Ríos: la escapada perfecta para el fin de semana.

A orillas del río Paraná, entre playas de arena, vegetación y construcciones que conservan las huellas de otros tiempos, hay un pueblo entrerriano que encontró en el turismo una nueva forma de crecer. Se trata de Villa Urquiza, una localidad que nació en el siglo XIX como un asentamiento agrícola militar y que hoy recibe a quienes buscan alejarse del ritmo de la ciudad y disfrutar de la naturaleza.

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Ubicada a unos 40 kilómetros de Paraná, la localidad ofrece distintas propuestas para pasar el día o quedarse un fin de semana. Sus paisajes ribereños, el balneario y los recorridos al aire libre conviven con una historia marcada por la colonización, la agricultura y la actividad portuaria.

Villa Urquiza: de colonia militar a destino turístico

Los orígenes de Villa Urquiza se remontan a 1853, cuando se estableció como la primera colonia agrícola militar del país por iniciativa de Justo José de Urquiza. En sus comienzos, el asentamiento era conocido como Las Conchas y estaba destinado a militares que habían participado en las campañas del caudillo entrerriano y que luego se dedicarían a las tareas rurales.

Con el paso de los años, la localidad recibió inmigrantes de distintos puntos de Europa, entre ellos Alemania, Suiza, Francia y el País Vasco. La agricultura fue una de las principales actividades económicas y el puerto tuvo un papel importante para el movimiento de la producción y el desarrollo de la comunidad.

El nombre también cambió con el tiempo, en 1858 pasó a llamarse Colonia Urquiza y, en 1860, adoptó la denominación de Villa Urquiza. Décadas más tarde, la expansión del ferrocarril modificó la dinámica comercial de la zona y la actividad turística comenzó a ganar protagonismo.

Qué hacer en Villa Urquiza: playas, caminatas y actividades al aire libre

Uno de los lugares más concurridos durante la temporada de verano es el Balneario Municipal, donde las playas de arena permiten pasar el día junto al río. En los meses de calor, el espacio recibe a familias y grupos de amigos que buscan refrescarse y disfrutar de la costa, con sectores de servicios y propuestas para aprovechar la jornada.

Sin embargo, la playa no es la única alternativa. El Camino Costero permite recorrer distintos sectores de la ribera y contemplar las barrancas, la vegetación autóctona y las vistas abiertas hacia el Paraná. A pie o en bicicleta, el paseo invita a conocer el entorno a otro ritmo y descubrir rincones alejados de las zonas más concurridas.

Para quienes prefieren sumar aventura, también existen propuestas vinculadas con el kayak, la pesca embarcada y los deportes náuticos, además de opciones para disfrutar del paisaje mediante caminatas.

Villa Urquiza es una localidad que nació en el siglo XIX como un asentamiento agrícola militar y que hoy recibe a quienes buscan alejarse del ritmo de la ciudad y disfrutar de la naturaleza.

Más allá de sus atractivos naturales, Villa Urquiza conserva rincones que permiten conocer cómo se desarrolló la comunidad. Sus calles arboladas, las casas antiguas y las quintas forman parte de un paisaje que mantiene el ritmo tranquilo de los pueblos del interior.

Entre las propuestas culturales se encuentra el Museo Regional, instalado en un edificio que funcionó como almacén y que permite acercarse a distintos aspectos de la historia local. También hay recorridos por antiguos cementerios que recuperan las historias de las familias y comunidades que formaron parte de los primeros años del asentamiento.

Para completar la visita, los viajeros pueden elegir entre campings, alojamientos y establecimientos gastronómicos, con alternativas para quienes planean una excursión de un día y para quienes prefieren pasar una o más noches en la zona.