Efecto Trump: el Gobierno busca alambrar la frontera de Salta con Bolivia

Frontera de Argentina con Bolivia.

A casi un mes de la muerte del bagayero Fernando Gómez en un procedimiento de Gendarmería en la frontera de Argentina con Bolivia -una muerte celebró en redes sociales la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich-, El Plan Güemes suma una nueva controversia. Ahora buscarán cercar la frontera de Argentina y Bolivia, país vecino que ya expresó su "preocupación".

El interventor de Aguas Blancas Adrián Zigarán confirmó la decisión argentina a El Destape: “Desde Nación, más precisamente desde la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías a cargo de Gustavo Ferragut nos pidieron hacer un alambrado lineal de 200 metros desde la Terminal de ómnibus hasta el puesto de Migraciones”, especificó el funcionario salteño.

Se trata de un alambrado similar al olímpico con una consentina pero más grande: Además, contará con alambre de púas. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación fuentes consultadas por El Destape confirmaron que el pedido se realizó y se trata de una de las acciones del Plan Güemes para el rencauzamiento del flujo migratorio por el paso fronterizo también y para seguridad en ese tramo entre la terminal y las oficinas de control.

Frente a la consulta de si se está trabajando la situación con el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el gobierno nacional aseguraron que no hay diálogo, pese a que se trata de una zona limítrofe muy concurrida. Se estima que alrededor de 15.000 personas pasan diariamente la frontera sin pasar por estas oficinas.

Desde Bolivia, en tanto, la Cancillería expresó su "preocupación" por la decisión argentina y destacó: "Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos". Y, acto seguido, anunció que pedirá toda la información oficial antes de "emprender las acciones que correspondan".

Diferentes referentes de la Libertad Avanza ya se manifestaron a favor de esta iniciativa. Uno de ellos fue el legislador porteño Ramiro Marra. “Es hora de construir un muro fronterizo entre Bolivia y Argentina” expresó en declaraciones a los medios.

El muro como gesto político

Lejos de pensarlo como una solución a los problemas transnacionales, como el crimen organizado o el tráfico de personas, para Alejandro Rascovan profesor de seguridad internacional de la Universidad de San Martín, el levantamiento de cualquier tipo de separación física -como un muro o un alambrado- en una frontera "es un gesto político".

“En la frontera argentina Bolivia por la propia geografía es difícil pensar en la construcción de una barrera física. Está totalmente probado que las barreras físicas son inútiles, en términos de que, cuando existe una voluntad de movilidad irá siempre más allá. Se puede ver en los inmigrantes mexicanos que pasan la barrera de Estados Unidos o los migrantes que intentan ingresar a Europa. Es decir, la barrera física es un gesto político pero no es un gesto de seguridad. No modifica la verdadera problemática que es el crimen organizado trasnacional porque no existe. Por lo menos, no están publicadas de forma ordenadas las estadísticas y datos que permitan decir que una barrera pueda solucionar la problemática”, explicó el académico.