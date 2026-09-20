Frío y tormentas: cómo estará el clima esta semana en el AMBA

Las condiciones meteorológicas sufrirán una alteración en el AMBA a partir de la jornada del domingo 20 de septiembre, fecha en la que se anticipa la llegada de un frente de inestabilidad que modificará de forma drástica el panorama. Aunque las previsiones iniciales situaban las precipitaciones hacia las últimas horas del día o durante la franja nocturna, las actualizaciones más recientes del mapa climático señalan un adelanto significativo en el desarrollo de las células de tormenta, las cuales comenzarán a manifestarse a partir de mediados de la tarde.

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Este cambio de cronograma responde a un acumulado previo de radiación y calentamiento sobre la superficie terrestre durante las primeras horas del día. La evolución del evento mantendrá su presencia a lo largo de toda la noche dominical, con registros térmicos estabilizados en torno a los 18°C. De forma complementaria a las precipitaciones, el cuadro general estará acompañado por un incremento paulatino en la intensidad de los vientos, previéndose ráfagas que fluctuarán entre los 51 y los 59 km/h.

La llegada formal del lunes 21 de septiembre, fecha coincidente con el inicio de la primavera, estará completamente condicionada por el ingreso de un frente frío de origen polar que alterará de manera profunda las variables ambientales. Esta masa de aire traerá consigo un notable aumento en la velocidad del viento, generando ráfagas que podrían alcanzar valores cercanos a los 70 km/h en los distintos sectores que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires. El impacto de este sistema será aún más severo sobre los municipios de la Costa Atlántica, donde las corrientes de aire podrían perforar la barrera de los 90 km/h, marcando una jornada caracterizada por la inestabilidad y el paulatino descenso de las marcas termométricas.

Cómo estará el clima los siguientes días de la semana

Martes 22 de septiembre: La jornada se consolidará como la de mayor impacto dentro de este pulso frío que atravesará la región. Durante las primeras horas de la mañana, los termómetros registrarán los valores más bajos del evento, ubicándose en un rango estimado de entre 6°C y 7°C. La presencia de aire de origen polar impedirá un repunte significativo con el correr de las horas, provocando que la temperatura máxima apenas alcance marcas reducidas de entre 14°C y 15°C durante el momento de mayor radiación solar.

Miércoles 23 de septiembre: Las primeras horas del día mantendrán un escenario térmico con valores reducidos y similares a los de la jornada previa, registrando nuevamente marcas mínimas en el orden de los 6°C a 7°C. Sin embargo, el comportamiento atmosférico comenzará a mostrar una clara modificación de tendencia hacia el mediodía. El rápido desplazamiento de la masa fría hacia el océano atlántico dará paso a un paulatino pero firme incremento de las marcas en los termómetros, marcando el fin de este periodo de bajas temperaturas y permitiendo una pronta restitución de los parámetros climáticos habituales para esta época del año.

Tormentas.

Jueves 24 de septiembre: Condiciones estables y agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con un ambiente que consolidará el regreso de los valores primaverales. De acuerdo con las previsiones del servicio Meteored Argentina, la jornada se iniciará con marcas mínimas ubicadas entre los 11°C y 13°C durante la mañana, dando paso a una tarde templada donde el termómetro escalará hasta alcanzar techos de entre 22°C y 24°C. El cuadro atmosférico se completará con un firmamento que alternará períodos de nubosidad parcial con lapsos despejados, probabilidades casi nulas de precipitaciones que no superan el 5% y la presencia constante de vientos moderados soplando desde el sector norte.

Tormentas.

Viernes 25 de septiembre: El panorama climático en el Área Metropolitana de Buenos Aires estará dominado por un ascenso pronunciado de los registros térmicos, consolidando una tarde de ambiente cálido con máximas que se situarán entre los 27°C y 28°C. El día comenzará con una mañana templada y marcas mínimas de 15°C, para luego dar paso a una jornada con nubosidad variable que alternará momentos de cobertura nubosa con pasajes despejados. Sin probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la franja horaria, las condiciones generales contarán además con el aporte de vientos moderados a leves provenientes del sector este y noreste, factor que sostendrá el ingreso de aire cálido sobre toda la región.