Una formación del tren Sarmiento chocó con un auto en Merlo: hay demoras tras el accidente

El servicio del tren Sarmiento comenzó a reanudar progresivamente su recorrido completo co demoras luego de permanecer interrumpido durante casi dos horas por un accidente ocurrido en Merlo, donde una formación embistió a un automóvil que cruzó con la barrera baja. El hecho tuvo lugar en el paso a nivel de la calle 25 de Mayo, que conecta con Navarro del otro lado de las vías.

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Según informaron medios locales, las barreras y las señales sonoras funcionaban correctamente cuando el vehículo, que circulaba por la mano opuesta, intentó adelantarse al paso del tren sin autorización y terminó siendo embestido a la altura de la trompa. Como consecuencia del impacto, el automóvil fue arrastrado varios metros y luego despedido, mientras que la formación logró detener su marcha.

El tren circulaba por la vía 2 en sentido Moreno-Once. A raíz del siniestro, el servicio ferroviario funcionó entre las estaciones Castelar y Once hasta que se pudiera retirar el vehículo de la zona de vías.

Por su parte, el conductor del automóvil sufrió heridas leves y quedó imputado en una causa penal por infracción al artículo 194 del Código Penal, que contempla penas para quienes impidan, estorben o entorpezcan el funcionamiento normal de los transportes públicos. No se registraron víctimas fatales.

Nota en desarrollo.