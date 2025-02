Crimen de Florencio Varela: los padres de Paloma reclamaron justicia en el velorio

Los padres de Paloma Gallardo, la adolescente asesinada junto a su novio Josué Salvatierra en Florencio Varela, realizaron el velatorio de su hija en la puerta de ingreso a la denominada "Iglesia de Dios", en esa localidad bonaerense. La madre reiteró su pedido de justicia, mientras que el padre reveló que dos personas serían los responsables del hecho y que uno de ellos "estaría prófugo".

"Me la robaron unos depravados", dijo Alicia Pitta, madre de Paloma Gallardo, durante el velatorio de su hija. "Esos asesinos no son personas. Quiero justicia para mi hija y su noviecito", remarcó la madre en la chica en declaraciones a la prensa.

Asimismo, señaló que "eran dos adolescentes, inocentes, enamorados. Iban tomados de la mano...", agregó. "Mi fe está firme a pesar de este dolor. Dios me da fuerzas para seguir adelante. Paloma no está muerta, sino que duerme. Jesucristo nos va a resucitar para la vida eterna, no soy fanática, soy creyente", afirmó.

Por último, se quejo ante los medios porque no acudieron antes, cuando ella hizo la denuncia por la desaparición de Paloma: "Ninguno se hizo presente, ahora mi hija está en un cajón de madera y mañana en el cementerio. Pero los perdono, ojalá cuando pase algo así otra vez ustedes acompañen a las familias. Ahora les pido que respeten este profundo e inmenso dolor".

Luego, habló el padre de la adolescente -Omar Gallardo-, quien expresó que "le proclamo a Dios un cambio para que esto no vuelva a suceder". Y convocó para una conferencia de prensa, en la cual indicó que "Josué defendió a Paloma", a quien supuestamente "estaban violando"; de todas maneras, advirtió que está esperando el informe de la autopsia.

"Vi los resultados del ataque, horrendo... no puedo dar detalles. Solo puedo decir que me costó reconocerla", agregó el hombre. Además, consideró que el noviazgo entre su hija y Josué "era una relación de chicos de salón de clases. Y en los chats entre ellos no hay nada raro. Dos endemoniados los mataron". Antes, el padre de la chica cantó junto al féretro de Paloma, que estaba al sol, en medio de otra jornada sofocante por la ola de calor.

Paloma, de 16 años, y Josué, de 14, fueron asesinados el jueves último, aparentemente con fines de robo. Los cuerpos de los adolescentes fueron hallados en un descampado en Bosques, partido de Florencio Varela, y causó una enorme en toda la comunidad.