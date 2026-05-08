Finalizaron una nueva obra en zona sur: cómo es el nuevo puente peatonal en Temperley.

La Municipalidad de Lomas de Zamora inauguró un nuevo puente peatonal en Temperley. Ubicado entre las zonas próximas a la estación, la obra busca brindar acceso a los diferentes andenes, con el fin de mejorar la circulación de pasajeros. La intervención se realizó en una de las terminales ferroviarias más importantes del país, inaugurada en 1871, que hoy funciona como uno de los principales nodos de conexión del sur del Gran Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el interior de la provincia.

Con 10 andenes y 5 plataformas, la estación concentra un alto volumen de tránsito diario. En ese contexto, la obra fue desarrollada por la Gerencia de Infraestructura de Pose S.A. en el marco de la Obra Nº 25/2020 de Trenes Argentinos.

Cómo es el nuevo puente peatonal en Temperley

El nuevo puente peatonal es una pasarela metálica que atraviesa los diez andenes de la estación. La estructura permite tanto la circulación entre el sector este y oeste de Temperley como el acceso directo a las distintas plataformas ferroviarias.

Temperley tiene un nuevo puente peatonal.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la mejora en accesibilidad. El puente cuenta con escaleras y ascensores, lo que permite el uso por parte de personas con movilidad reducida, una necesidad que hasta ahora no estaba cubierta por la infraestructura existente. Además, en los andenes se prevé la instalación de nuevos molinetes para la validación de boletos.

Hasta la concreción de esta obra, la estación contaba con un único puente peatonal. Esa estructura, más antigua y de menor ancho, presentaba limitaciones para absorber la circulación de pasajeros, especialmente en horarios de mayor demanda, y no ofrecía accesibilidad universal.

Cómo se realizó la obra en la estación de Temperley

Los trabajos comenzaron con movimientos de suelo y excavaciones de hasta 2,40 metros por debajo del nivel de los andenes para construir las bases del nuevo puente. Las tareas debieron desarrollarse sin interrumpir el servicio ferroviario habitual. Debido a la imposibilidad de cortar las vías, no se pudo utilizar maquinaria pesada en sectores clave de la obra.

Posteriormente se avanzó con el hormigonado de las siete cajas destinadas a los ascensores, además de la construcción de escaleras, columnas y la viga de coronamiento necesaria para el montaje de la estructura principal. En la etapa final se realizaron los trabajos metálicos, que incluyeron el lanzamiento de los 60 metros de puente armado, el techado de la pasarela, la colocación de rejas de protección y las cubiertas de las escaleras. La obra también contempló tareas de terminación, como el hormigonado del piso sobre sistema Steel Deck, trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, plomería y pintura.