El Paseo del Bajo cambia para siempre: el nuevo acceso que se inaugura hoy.

Este martes 27 de enero el Paseo del Bajo inauguró su nuevo acceso exclusivo para el tránsito pesado, habilitado en Calle 14, sentido sur, en el barrio de Retiro. Con el nombre oficial "Raúl Alfonsín" la autopista cuenta con 7,1 kilómetros de extensión y enlaza las autopistas Illia, 25 de mayo y Buenos Aires - La Plata.

Con esta nueva modificación se busca optimizar la logística y la actividad portuaria para generar una alternativa más corta para el ingreso al Paseo del Bajo sentido sur. Por otro lado, tendrá un semáforo exclusivo para vehículos pesados y con giro a la izquierda en Av. Costanera Rafael Obligado sentido Calle 14.Estos cambios van a permitir mejorar la seguridad vial y establecer un orden en el tránsito en la zona del Puerto de Buenos Aires.

Las nuevas incorporaciones en el Paseo del Bajo que facilitarán el tránsito.

El Paseo del Bajo, una autopista clave para la Ciudad

El Paseo del Bajo se encuentra entre las avenidas Alicia Moreau de Justo, Huergo, Madero, Antártida Argentina y Ramón Castillo, y atraviesa los barrios porteños de San Telmo, Monserrat, San Nicolás, Puerto Madero, Retiro y Recoleta. Además, esta autopista recorre a través del viaducto entre el empalme de la autopista Illia hasta llegar a Puerto Madero.

El Paseo del Bajo fue inaugurado en el año 2019.

Con 4 carriles exclusivos para camiones y micros de larga distancia, y 8 carriles para vehículos livianos (4 en sentido norte y 4 en sentido sur). Esta autopista fue inaugurada el 27 de mayo de 2019 con financiación, en gran parte, de un préstamo internacional otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.