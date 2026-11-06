Fin de semana largo: 11 escapadas, del Perito Moreno a un invernadero con fuego en Córdoba

Los últimos fines de semana largos de 2026 llegan con días más largos, temperaturas primaverales en numerosos destinos y la posibilidad de viajar antes de las semanas de mayor movimiento turístico del verano.

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Reunimos 11 destinos, con los hoteles y restaurantes que informó cada uno. Los datos y las promociones provienen de los establecimientos y están sujetos a disponibilidad y condiciones particulares.

1. Córdoba capital: un invernadero con fuego en pleno Centro Histórico

La terraza de Azur Hotel & Spa (San Jerónimo 243/257), a pocos metros de la Manzana Jesuítica, suma La Despensa de Azur, con apertura el 5 de noviembre. Está abierta todos los días a huéspedes, vecinos y visitantes, y tiene tres espacios:

El Invernadero: restaurante vidriado con cocina a las brasas, la leña, la parrilla y la chapa, centrado en el producto de temporada y en los productores locales. El chef es Lucas Olcese.

restaurante vidriado con cocina a las brasas, la leña, la parrilla y la chapa, centrado en el producto de temporada y en los productores locales. El chef es Lucas Olcese. El Secadero: espacio para investigar la flora serrana, pensado como una “biblioteca de aromas de Córdoba”. La peperina, el cedrón y el poleo pasan de decorar a convertirse en ingredientes.

espacio para investigar la flora serrana, pensado como una “biblioteca de aromas de Córdoba”. La peperina, el cedrón y el poleo pasan de decorar a convertirse en ingredientes. La Cava: vinos (con atención especial a los de Córdoba), quesos, charcutería y conservas. Se puede visitar antes o después de comer en El Invernadero.

En el subsuelo, los Baños de Azur proponen una experiencia alrededor del agua y el bienestar. Según informó el hotel, fue seleccionado en la Guía MICHELIN 2026.

2. Mar del Plata: spa en cinco pisos en pleno centro

Hotel Spa República tiene un spa distribuido en cinco pisos, habitaciones amplias y restaurante. Sirve para ir en pareja o en familia y combinar la escapada urbana con descanso. En noviembre y diciembre se pueden disfrutar las playas, los paseos costeros, los restaurantes y la agenda cultural antes de la temporada alta.

3. Mar de las Pampas: bosque, calles de arena y mar

A pocos kilómetros de Villa Gesell, esta localidad tiene playas extensas, calles de arena y bosques para caminar o andar en bicicleta. Village de las Pampas Apart Hotel Boutique queda a pocos metros de la playa y tiene piscina cubierta climatizada. Sus categorías de alojamiento sirven para ir en pareja o en familia.

4. Chascomús: la laguna, cerca de Buenos Aires

La laguna es el atractivo principal, con caminatas, bicicleta y atardeceres frente al agua, sin alejarse demasiado de Buenos Aires. El Howard Johnson Resort & Convention Center (Ruta 2, km 120) tiene piscina cubierta climatizada, piscinas exteriores, restaurante, espacios recreativos y actividades para chicos.

5. San Antonio de Areco: tradición gauchesca y descanso

Calles históricas, museos, propuestas gastronómicas y paisajes rurales marcan este pueblo bonaerense, vinculado con las costumbres gauchescas. Un Alto en la Huella – Hotel Spa & Wellness Resort (Camino Ricardo Güiraldes 465) es exclusivo para adultos y tiene piscina climatizada y spa.

6. Buenos Aires: cultura, gastronomía y teatro sin salir de la ciudad

La ciudad tiene agenda cultural, gastronómica y teatral para el finde largo. Ker Hoteles cuenta con cuatro establecimientos:

Ker San Telmo (Av. Paseo Colón 455)

Ker Recoleta (Marcelo T. de Alvear 1368)

Ker Belgrano (Vuelta de Obligado 2727)

Ker Urquiza (Díaz Colodrero 2513)

7. El Calafate: el Perito Moreno y hotelería boutique

El glaciar Perito Moreno, el Lago Argentino y el Parque Nacional Los Glaciares son el motivo del viaje. Con los días más largos de noviembre y diciembre se puede navegar, caminar y explorar la región antes del movimiento turístico del verano.

Montano Boutique Suites ofrece hotelería boutique, con materiales nobles, texturas y piezas de artesanos locales.

8. Ushuaia: el Fin del Mundo en primavera

Cuando termina la temporada de nieve, los bosques recuperan el color y los senderos vuelven a usarse. En esa época se puede navegar por el Canal Beagle, recorrer el Parque Nacional Tierra del Fuego y conocer el Glaciar Martial.

Hotel del Glaciar (Av. Luis Fernando Martial 2355) está en la Reserva Natural del Martial, entre montañas y bosques de lenga, con vistas al Canal Beagle. Tiene el restaurante Temaukel, el bar Kayén y una colección de arte.

Entre sus propuestas de temporada figuran Despertar Fueguino, beneficios por reserva anticipada y Family Summer Plan, sujetos a disponibilidad y condiciones particulares.

9. Valle de Traslasierra: suites para parejas, cerca de Nono

Con los días cálidos, el valle suma los caminos de Altas Cumbres, los paisajes serranos, los ríos y los arroyos.

Calma Nono está en Las Calles, a pocos kilómetros de Nono, y está pensado para parejas. Rodeado de cuatro hectáreas de naturaleza, tiene ocho suites con hidromasaje doble panorámico, terrazas o galerías. Suma desayunos en las suites, masajes y piscina panorámica. Acepta mascotas y vende Gift Cards.

10. Puerto Iguazú: las Cataratas y una escapada en familia

Las Cataratas, rodeadas por la selva misionera, tienen senderos, miradores y navegaciones en el Parque Nacional Iguazú. A pocos minutos, Iguazú Grand tiene piscinas, espacios recreativos, propuestas gastronómicas, spa y entretenimiento para distintas edades.

11. Salta: arquitectura colonial, peñas y empanadas

La ciudad se recorre sin apuro entre plazas históricas, iglesias, museos y peñas folklóricas, con empanadas salteñas y vinos de altura. Hotel Colonial Salta (Zuviría 6, esquina Caseros) ocupa una casona histórica del siglo XIX frente a la Plaza 9 de Julio.