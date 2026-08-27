Festival Llegás: más de 50 obras de teatro a mitad de precio durante una semana en Buenos Aires. Foto: Festival Llegás

Del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre se realizará la novena edición del Festival Llegás, un evento que reunirá más de 50 obras y a más de 500 artistas en diferentes salas de la Ciudad de Buenos Aires, con entradas a mitad de precio.

Durante los siete días del festival, todas las funciones tendrán entradas a mitad de precio. El objetivo es acercar las artes escénicas a un público más amplio y, al mismo tiempo, visibilizar el trabajo de artistas y compañías que forman parte de la escena teatral porteña.

Llega una nueva edición de Festival Llegás con entradas a mitad de precio. Foto: Festival Llegás

La programación se desarrollará en 10 salas de Buenos Aires y reunirá propuestas muy diferentes entre sí. Habrá espectáculos del circuito comercial, obras seleccionadas a través de una convocatoria, propuestas en espacios no convencionales y espectáculos invitados.

Qué se puede ver en el Festival Llegás

Además de las funciones teatrales, el festival contará con una programación de clases magistrales y actividades especiales vinculadas con las artes escénicas. De esta manera, el evento busca generar distintos espacios de encuentro entre artistas, trabajadores de la cultura y espectadores.

El Festival Llegás nació por iniciativa de Revista Llegás y LEM Asociación Civil con el objetivo de contribuir a la difusión de las artes escénicas, promover el trabajo interdisciplinario y fortalecer la presencia del arte en la sociedad.

En este sentido, sus directores y curadores, Ricardo Tamburrano y Melina Seldes, sostienen que el encuentro entre artistas y público es uno de los principales objetivos del festival. "El festival no es el fin: el festival es un medio para generar encuentro. Las obras nos convocan, pero lo que permanece es el encuentro", expresaron. Es por eso que, en esta edición la programación reúne diferentes propuestas y miradas dentro de la escena teatral de Buenos Aires.

Cuándo y dónde es el Festival Llegás

El Festival Llegás 2026 se realizará del 31 de agosto al 6 de septiembre en distintas salas de la Ciudad de Buenos Aires. Las actividades se desarrollarán a lo largo de toda la semana y la programación incluye funciones y propuestas en diferentes horarios.

Todas las entradas tienen un 50% de descuento durante los siete días del festival. Para conocer las obras, horarios, salas disponibles y comprar las entradas, es necesario consultar la programación completa en el sitio oficial del Festival Llegás o a través de Alternativa Teatral.