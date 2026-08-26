Vuelve el festival "Ningún Pibe Con Hambre": música en vivo, actividades para las infancias y colecta solidaria. Foto: Ningún Pibe Con Hambre

El domingo 6 de septiembre se realizará la tercera edición del festival "Ningún Pibe Con Hambre", organizado por el MTE junto a Futurock en el Complejo C Art Media (Corrientes 6271, CABA). La jornada arrancará a las 15 horas con una propuesta pensada para toda la familia, y continuará desde las 18 horas con una noche de bandas y artistas en vivo.

El festival busca fortalecer la campaña Ningún Pibe Con Hambre, que abastece de alimentos a una red de más de 1.000 espacios y comedores comunitarios, donde a diario se garantiza la alimentación de miles de chicos, chicas y sus familias en barrios populares de todo el país. En ese marco, durante la jornada se realizará también una colecta de alimentos, por lo que se invita a quienes asistan a llevar un alimento no perecedero para sumar a los espacios comunitarios.

Cómo será el festival "Ningún Pibe Con Hambre"

Desde las 15 horas, la grilla estará especialmente pensada para las infancias y sus familias, con la conducción de Sergio Berón y las presentaciones de Anda Calabaza, Koufequin, Tito y Coloso y Mundo Arlequín. Durante la tarde también va a funcionar un espacio de juegos para los más chicos, además de distintas propuestas para recorrer y disfrutar en familia.

El 6 de septiembre tendrá lugar la tercera edición del festival "Ningún Pibe Con Hambre". Foto: Ningún Pibe Con Hambre

A partir de las 18 horas, el festival continúa con la Noche de Bandas, conducida por Natu Maderna, con una amplia grilla de música en vivo pensada para jóvenes y adultos. Van a subirse al escenario Feli Colina, El Choque Urbano, La Valenti, Florian, Negro Andante, La Coneja China, Villa Diamante + CH Respira, Vanesa Strauch y Pablo Picotto.

También estarán presentes los diputados nacionales Juan Grabois y Natalia Zaracho, el legislador porteño Pitu Salvatierra y la periodista y comunicadora Julia Mengolini.

Además de los espectáculos, la jornada contará con la Feria Eco Pop, donde se podrán encontrar productos elaborados por trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y con la Feria MIGRA.

Ningún Pibe Con Hambre nació con el objetivo de construir una respuesta solidaria frente a la situación alimentaria, y desde entonces viene articulando aportes mensuales, colectas y actividades culturales para acompañar el trabajo cotidiano de los espacios comunitarios.

Cómo conseguir entradas

Las entradas se pueden conseguir a través de infanciasmte.ar. Quienes ya formen parte de la campaña Ningún Pibe Con Hambre, o se suscriban ahora, van a recibir por correo electrónico un código para acceder a sus entradas. Los menores de 7 años ingresan gratis. También se pueden adquirir entradas a través de Passline.