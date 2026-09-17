Feroz incendio en Sarandí: el humo afecta la visibilidad en todo Avellaneda

Un incendio en un depósito de Sarandí, en la zona sur del Conurbano bonaerense, se inició durante la noche del miércoles y continúa en la mañana de este jueves mientras en el lugar trabajan bomberos de Avellaneda.

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Se trata de un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) destinado al reciclaje de cartón y plástico. Según informó el SAME, el depósito está ubicado al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde el humo afectaba la visibilidad.

Nota en desarrollo.