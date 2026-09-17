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Feroz incendio en Sarandí: el humo afecta la visibilidad en todo Avellaneda

Se trata de un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) destinado al reciclaje de cartón y plástico.

17 de septiembre, 2026 | 07.55
Feroz incendio en Sarandí: el humo afecta la visibilidad en todo Avellaneda

Un incendio en un depósito de Sarandí, en la zona sur del Conurbano bonaerense, se inició durante la noche del miércoles y continúa en la mañana de este jueves mientras en el lugar trabajan bomberos de Avellaneda.

Se trata de un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) destinado al reciclaje de cartón y plástico. Según informó el SAME, el depósito está ubicado al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde el humo afectaba la visibilidad.

Nota en desarrollo.

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