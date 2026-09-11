Avellaneda anunció un bono extraordinario de $100.000 para docentes y jornada completa en todos sus jardines municipales

En el marco del Día del Maestro, la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, encabezó un acto en el Microestadio Gatica de Villa Domínico donde presentó una serie de medidas de jerarquización para el sector educativo local. Entre los anuncios principales, confirmó el pago de una bonificación extraordinaria por única vez de $100.000 para maestras, directoras y auxiliares, el cual se liquidará con el sueldo correspondiente a septiembre.

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Durante el encuentro, Sierra remarcó la orientación política de la gestión en materia educativa: “En Avellaneda siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de estado esencial. No solo creemos en la educación pública y de calidad, sino que la ejercemos y la jerarquizamos todos los días. Esto es lo que pasa cuando un gobierno como el de Avellaneda tiene claras sus prioridades: En nuestras instituciones no solo se cuida, también se enseña”. En la misma línea, añadió: "Es gratificante poder llevar a cabo la enorme tarea de dignificar a las personas y a la educación. Con Jorge Ferraresi siempre vamos por más derechos, inclusión e igualdad de oportunidades".

Transformación institucional y extensión horaria

El plan de fortalecimiento para el sistema de enseñanza inicial contempla cambios estructurales para los próximos años:

Jornada completa generalizada: A partir de 2027, los 39 jardines de infantes municipales funcionarán con doble escolaridad. Hasta el momento, solo ocho instituciones contaban con esta modalidad.

Reconocimiento pedagógico y jubilatorio: Los jardines maternales municipales son reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE) como instituciones pedagógicas. La medida abarca a 30 establecimientos que pasarán a depender formalmente del organismo provincial, permitiendo que sus docentes accedan al régimen jubilatorio vigente a partir del 1° de febrero.

Al repasar la trayectoria de los maternales, la jefa comunal recordó: "Hasta 2016, los maternales dependían del Consejo de la Familia y de Desarrollo Social. Cuando creamos el Observatorio Social de Políticas Públicas, definimos pasarlos a Educación. Hoy en 2026, nuestros jardines maternales han pasado a la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE), lo que implica que ustedes, a partir del primero de febrero, van a poder jubilarse con la ley vigente de todos los maestros y maestras".

Finalmente, Sierra subrayó el impacto de la medida en términos de equidad social: "En nuestra ciudad, las chicas y los chicos desde que nacen tienen una vacante en nuestros maternales y una vacante de jornada completa en un jardín de infantes. Esto es trabajar por las mujeres, profundizar las políticas de género".

Actualmente, el distrito de Avellaneda cuenta con un entramado de infraestructura pedagógica compuesto por 35 jardines provinciales, 56 escuelas primarias, 30 secundarias, 9 técnicas, 8 de adultos, 8 especiales, 3 institutos de formación docente y la Escuela de Música Popular de Avellaneda.