Fernando Bravo leyó durante la misa del papa León XIV frente a Javier Milei

Fernando Bravo estuvo presente en la misa que encabezó el papa León XIV este lunes en el Monumento de los Españoles, donde leyó la Profecía de Ezequiel. La presencia del histórico conductor de radio llamó la atención de los televidentes y de quienes presenciaron la liturgia, ya que hace hace un mes el presidente Javier Milei lo acusó de ser un "operador y corrupto".

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Bravo y Milei protagonizaron distintos cruces verbales, debido a las duras críticas del Presidente hacia el periodismo argentino. En reiteradas ocasiones, el conductor cuestionó las agresiones, insultos y descalificaciones del mandatario hacia los trabajadores de prensa.

Además, manifestó que un Presidente no debería "agredir" a los ciudadanos y había señalado que la Argentina se "encareció" por encima de los índices oficiales. Ante estas críticas, Milei lo acusó de "mentir", "operar" y de actuar con "exceso de odio".

La lectura de Bravo en la primera misa del papa León XIV

Bravo fue uno de los designados para realizar una de las lecturas ante los más de dos millones de personas que se concentraron este lunes en Palermo. Entre el público se encontraba Javier Milei, quien estaba sentado en primera fila, en compañía de su hermana, Karina.

Al lado de los hermanos estaba el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa María Belén Ludueña. También estuvieron numerosos miembros del gabinete nacional.

Según la profecía de Ezequiel: "Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida; y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente".

"En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales; no se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos; darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario; su fruto será comestible y sus hojas medicinales", dice parte del texto que leyó el locutor.

¿Cómo fue la pelea entre Fernando Bravo y Javier Milei?

"En algún momento el presidente deberá recapacitar sobre esta seguidilla de insultos contra el periodismo", había opinado Bravo hace un mes.

La respuesta del presidente no se hizo esperar: “En algún momento el periodismo debería reflexionar sobre su tarea y dejar de mentir y operar todo el tiempo por falta de pauta y por exceso de odio a una persona. Si no les gustan los insultos, dejen de mentir, corruptos”.