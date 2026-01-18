Qué es un deslizamiento de tierra, el fenómeno que afectó a Comodoro Rivadavia

Durante la madrugada de este domingo, los vecinos de los barrios Sismográfica y El Marquesado, en la localidad de Comodoro Rivadavia, vivieron horas de angustia y desesperación cuando un nuevo deslizamiento de tierra del Cerro Hermitte obligó a evacuar a más de 90 familias por el riesgo inmediato de colapso de viviendas y estructuras.

Ambos barrios han sido afectados históricamente por la inestabilidad del terreno, pero esta vez vivieron uno de los episodios más severos de los últimos años. El movimiento del terreno se intensificó durante las primeras horas de este domingo: provocó colapsos parciales en muros, techos y calles, y dejó a numerosos hogares con fugas de gas y peligro de derrumbe inminente.

Según testimonios, alrededor de las 00:15 de este domingo, un corte de luz dejó a la zona a oscuras y continuó el ruido del estruendo de las rocas que comenzaron a deslizarse. Según relató una vecina, “los gritos de ‘¡salgan, evacúen!’ se multiplicaron mientras “las piedras caían desde lo alto”.

Qué es un deslizamiento de tierra, el fenómeno que golpeó a Comodoro Rivadavia

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que “un movimiento de gran magnitud fue detectado alrededor de las 23:55 del sábado en la zona central de la ladera sur del cerro Hermitte, un sector históricamente considerado de riesgo geológico”. En ese marco, dispuso la evacuación preventiva de áreas del barrio Sismográfica y de la zona de Marquesado–Los Tilos, recomendando a los vecinos permanecer fuera de sus hogares por al menos 48 horas.

Este deslizamiento de tierra es el movimiento masivo de rocas, escombros, tierra o lodo por una pendiente. Y puede ser causado por lluvias intensas, deshielo, sismos o actividad humana, resultando en daños estructurales, evacuaciones y alteración del terreno, como en el caso de Comodoro Rivadavia.

Además, los pueden provocar terremotos, erupciones volcánicas, presión del agua subterránea, erosión, desestabilización de laderas como resultado de la deforestación, el cultivo y la construcción, y la nieve o el deshielo de los glaciares. Los flujos de escombros, o de lodo, son deslizamientos de tierra de movimiento rápido que son especialmente peligrosos debido a su velocidad y volumen. Algunos flujos de escombros pueden alcanzar velocidades de más de 160 kilómetros por hora.

El desplazamiento no solo afectó viviendas, sino también calles y estructuras, también afectó a la ruta 3. Los derrumbes parciales dejaron grietas profundas en numerosos hogares, comprometiendo su estabilidad y generando un riesgo latente de nuevos colapsos.

Qué no hacer en un desplazamiento de tierra

No construir en áreas inestables o propensas a desplazamientos de tierra.

Si se conduce en un deslizamiento, evitar arroyos inundados y valles de los ríos.

Qué hacer ante un desplazamiento de tierra