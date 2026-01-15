El último lunes cientos de turistas fueron sorprendidos por un meteotsunami en las playas de Santa Clara del Mar y Mar del Plata, que dejó un muerto y más de 30 heridos. Este fenómeno fue el detonante que provocó la crecida repentina del mar, sin tormentas ni sismos previos. Sin embargo, un estudio realizado por científicos argentinos reveló que el fenómeno meteorológico puede tener una conexión con un volcán.

Así lo demostró un estudio publicado en la revista Pure and Applied Geophysics, una publicación especializada en ciencias de la Tierra sólida, atmosféricas y oceánicas. Sus autores, Walter Dragani, Iael Pérez, Fernando Oreiro y Marcos Saucedo pertenecen al Servicio de Hidrografía Naval, el Conicet, el Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y sus Impactos, la Facultad de Ingeniería de la UBA y el Servicio Meteorológico Nacional de la Argentina (SMN).

¿Un volcán el responsable del meteotsunami?

El antecedente se remonta al 15 de enero de 2022, cuando las costas argentina y uruguaya fueron el escenario de un fenómeno inédito: un tsunami oceánico y un meteotsunami atmosférico habían coincidido.

Ambos fenómenos transformaron la orilla y confirmaron que el mar puede dar respuesta tanto a fuerzas lejanas como a cambios bruscos en el aire. En este sentido, las ondas atmosféricas generadas por la erupción del volcán Hunga Tonga–Hunga Ha’apai, una estructura geológica submarina en el Pacífico Sur, habían viajado miles de kilómetros e impulsaron meteotsunamis en el Atlántico Sur.

“El evento descrito constituye el primer caso en la zona de estudio asociado con un frente cálido”, escribieron en la investigación. Por aquel entonces se había dado una extraña combinación de fenómenos que produjeron los meteotsunamis en las costas de Argentina y Uruguay.

Cómo fue el descubrimiento

Para realizar la investigación, desplegaron una red de mareógrafos digitales y estaciones meteorológicas a lo largo de la costa atlántica y en el Río de la Plata. Se analizaron datos de entre el 15 y el 18 de enero de 2022 y ajustaron la sensibilidad de los dispositivos en cada zona.

Estos datos revelaron que en Mar del Plata, San Clemente del Tuyú y La Paloma, las olas más altas aparecieron antes de la llegada prevista del tsunami oceánico.

Mientras que una hora antes de la llegada del tsunami comenzó la actividad del nivel del mar en Mar del Plata. Las mediciones marcaron amplitudes máximas de 0,38 metros en La Paloma (Uruguay); 0,32 en Mar del Plata y 0,27 en San Clemente del Tuyú. En lo que respecta a La Plata, las olas alcanzaron hasta 0,22 metros en Colonia, Uruguay.

Por otra parte, en Puerto Deseado y Bahía Blanca notaron que las perturbaciones coincidieron con el arribo del tsunami oceánico, por lo que su origen es distinto al de las olas que sucedieron en el norte. Los resultados mostraron que un frente cálido local, junto con el evento volcánico, puede generar ondas extremas en varios sitios al mismo tiempo.

Se trata del denominado fenómeno de resonancia de Proudman. Esto significa que, si la velocidad de la onda atmosférica coincide con la de la ola en aguas poco profundas, la ola puede amplificarse.