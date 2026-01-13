A qué altura llegó el meteotsunami, el fenómeno que afectó a la costa argentina.

Un meteotsunami azotó Santa Clara del Mar, Mar del Plata y varias localidades de la costa argentina el pasado lunes 12 de enero. El fenómeno ocasionó la muerte de un joven y dejó un saldo de más de 35 heridos leves.

¿A qué altura llegó el meteotsunami?

De acuerdo al titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, la ola gigante que vieron los bañistas en la playa superó los cinco metros de altura. El fenómeno fue descrito como evento extremo e imprevisible.

"Son fenómenos poco frecuentes y difíciles de anticipar”, señaló el funcionario y confirmó el fallecimiento del joven, identificado como Yair Emir Manno Núñez, quien se encontraba en la playa junto a otros turistas cuando la repentina crecida del mar lo arrastró y golpeó contra unas rocas.

Qué es un meteotsunami: las diferencias con un tsunami

El meteotsunami es un fenómeno que genera olas de gran tamaño, pero estas se originan por causas diferentes a las de los tsuamis. En detalle, los tsunamis más conocidos están asociados a terremotos o deslizamientos submarinos, mientras que los meteotsunamis son ocasionados por eventos meteorológicos extremos, como tormentas intensas, cambios abruptos de presión atmosférica y ondas de gravedad en la atmósfera.

De acuerdo a los especialistas, estas olas gigantes son progresivas y se desplazan de manera horizontal durando mucho más que las olas comunes. Mientras que el típico oleaje marino rompe cada por segundos, el meteotsunami puede durar varios minutos o incluso horas, lo que incrementa el riesgo para los bañistas.

En diálogo con TN, el oceanógrafo Walter Dragani señaló que el fenómeno podría volver a ocurrir. "Sí, no se sabe cuando, pero los meteotsunamis son muy frecuentes en la costa bonaerense, lo que ocurre es que no los clasificamos por altura, sino por período, porque pueden ir de 20 minutos a una hora", explicó el especialista.

De acuerdo a Dragani, estos eventos tienen una altura media de 30 centímetros, pero a veces son más grandes. "El récord histórico tiene un 1,74 metros ocurrió en 1970 en la zona de Mar del Plata", comparó el experto.