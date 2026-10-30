Tras la confirmación del femicidio de Nancy Godoy esta semana, el Observatorio Nacional de Mumalá publicó en un informe que se registraron 239 femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026. Con 36 asesinatos por razones de género durante este mes, se trata del octubre más violento desde 2022. La cifra total de este año representa un femicidio cada 30 horas.

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De acuerdo con el relevamiento de Mumalá, además de las 239 víctimas fatales, se contabilizaron 728 intentos de femicidio. Como consecuencia de estos crímenes, 179 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres.

El informe advierte que este octubre fue el peor mes de los últimos cinco años en materia de asesinatos por razones de género. El registro incluye distintas modalidades de violencia extrema, entre ellas femicidios directos, trans-travesticidios y otros crímenes vinculados a la violencia machista.

Nancy Godoy y otras víctimas que exponen la violencia machista

Entre los casos que marcaron el mes aparece el de Nancy Godoy, la maestra rural de Corrientes que fue asesinada después de permanecer desaparecida durante 20 días. La docente trabajaba en un paraje de difícil acceso y había denunciado previamente las condiciones en las que los niños y niñas debían recibir educación. Su muerte generó conmoción y volvió a visibilizar las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las comunidades rurales.

El relevamiento de Mumalá también identificó los asesinatos de Débora, Bárbara, Tatiana y Daniela, perpetrados la semana pasada. Desde la organización cuestionaron además el tratamiento mediático y político que "busca concentrarse en la espectacularización" de la figura de un supuesto femicida serial, en lugar de poner el foco en la falta de protección y derechos para las víctimas.

Los datos que agregaron en el informe

El informe hizo hincapié además en el ámbito doméstico como uno de los principales escenarios de la violencia machista. El 61% de los femicidios fue cometido por parejas, exparejas o familiares de las víctimas, mientras que el 59% de los crímenes ocurrió en sus propias viviendas o en domicilios compartidos con los agresores.

Otro de los indicadores que genera preocupación es la falta de protección efectiva para las víctimas. Según Mumalá, apenas el 12% de las mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor. Sin embargo, entre quienes sí habían recurrido a la Justicia, el 75% contaba con una orden de restricción de acercamiento y el 12% tenía un botón antipánico.

La vulnerabilidad económica y el reclamo por políticas públicas

Desde Mumalá advirtieron que el crecimiento de la violencia machista se desarrolla "en un contexto de profundización de la vulnerabilidad económica", que afecta especialmente a mujeres y diversidades. Denunciaron además la desidia estatal y reclamaron por el cumplimiento de las normativas vigentes para prevenir, asistir y erradicar la violencia de género.

En esa línea, exigieron que tanto el Gobierno nacional como las administraciones provinciales "fortalezcan las políticas públicas destinadas a proteger a las víctimas" para evitar nuevos asesinatos.