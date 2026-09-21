Walter Humberto Verón, el carnicero acusado del matar a Romina Calvo, fue procesado este lunes con prisión preventiva por "homicidio agravado mediante violencia de género”. Además, perdió de manera transitoria la tenencia de su hija de 8 años, la única testigo del brutal crimen que tuvo lugar el 13 de agosto en el barrio porteño de Villa Devoto.

{{{htmlAmp}}}

La medida fue dictada por el juez Darío Bonanno, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 62 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la causa. En su falló también suspendió de manera provisoria la “responsabilidad parental” de Verón respecto de su hija F. N. V.

Tras el hecho, Verón escapó de la casa familiar, ubicada en Pedro Morán al 5200, e intentó quitarse la vida en plena calle y quedó al borde de la muerte, pero sobrevivió. La víctima recibió 46 puñaladas en 52 segundos, de acuerdo a las grabaciones de la cámara de seguridad de la vivienda.

La única pena en expectativa es la de prisión perpetua. El carnicero usó el mismo cuchillo con el que atacó a su esposa -según la acusación- para provocarse cortes en el abdomen, la muñeca izquierda y el cuello. Lo detuvieron a 200 metros del lugar y luego fue derivado al Hospital Vélez Sarsfield, donde sobrevivió y quedó a disposición de la Justicia.

El ataque a Romina Calvo

Calvo, de 40 años, fue atacada cercada de las 6:45 en la habitación matrimonial que compartían, en la que también se encontraba la niña de ocho años. El arma homicida fue un cuchillo "tipo carnicero" con empuñadura blanca y una hoja de aproximadamente 15 centímetros de largo.

“El tramo central de la agresión se desarrolló en un lapso extraordinariamente breve y, sin embargo, durante ese reducido intervalo fueron inferidas un total de 53 lesiones producidas por un elemento cortante, distribuidas en distintas regiones de su cuerpo, varias de ellas profundas y localizadas en zonas vitales. Entre ellas, la lesión identificada como número 36 penetró el mediastino y comprometió el ventrículo izquierdo del corazón, siendo considerada por el médico forense como idónea para provocar por sí sola el resultado mortal”, sostuvo el juez Bonanno.

De las 53 lesiones que sufrió, 46 corresponden a puñaladas y las otra siete producto del forcejeo que la víctima tuvo con su marido para defenderse. Según la autopsia, la herida número 36 fue la que terminó con su vida, una cuchillada asestada en el lado derecho del epigastrio, la boca del estómago.

En el interior de la vivienda, las cámaras de seguridad registraron el hecho y uno de los dispositivos instalados en el comedor halló el ingreso de Verón a las "6:43:27". Se observa al imputado ingresar al dormitorio junto a Calvo y se retira del mismo a las "6:44:27", por lo que el ataque duró 52 segundos.

Bonanno consignó que el crimen se llevó a cabo "en un lapso extraordinariamente leve" y lo calificó de "sostenido" y caracterizado por "una extrema violencia".

El intento de escape

El acusado fue encontrado por personal de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad en la intersección de Pedro Morán y Alta Gracia, a unos 200 metros de la escena del crimen, y luego trasladado por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Vélez Sarsfield.

“Verón estaba tendido en la vereda en posición de cúbito ventral, en un charco de sangre. Además, se encontró un cuchillo tipo carnicero con empuñadura blanca y una hoja de aproximadamente 15 centímetro de largo”, según el expediente judicial, citado por La Nación.

Por otro lado, el magistrado indicó que la niña manifestó haber escuchado gritos y observó "cuando su padre mataba a su madre”, resaltó el juez Bonanno.