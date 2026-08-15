Femicidio en Villa Devoto: el grave antecedente del esposo de la mujer asesinada

El femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo, la mujer de 40 años que fue asesinada a puñaladas por su marido, tenía un antecedente clave. Su propio esposo, Walter Humberto Verón, había sido condenado por golpearla pocos años atrás. Pese al hecho, la pareja siguió conviviendo hasta el trágico desenlace del jueves pasado.

Fue el 23 de abril de 2018 cuando su marido fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por golpearla. La denuncia se había hecho en 2017 en una comisaría de la localidad bonaerense de La Tablada, donde la pareja vivía en aquellos años. Tras un juicio abreviado, un tribunal del Departamento judicial de La Matanza lo sentenció.

Este expediente, investigado por la Unidad Funcional Temática de Violencia Familiar, Género y Delitos contra la Integridad Sexual N° 2 de La Matanza, a cargo de Roxana Castelli, se originó por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, según indicaron medios como Infobae y La Nación.

Aquella vez, su marido regresó de trabajar y comenzó una discusión con calvo en el baño de la vivienda de de la calle Miranda al 2600, La Tablada. Según se detalló en un artículo de Perfil, ella le planteó que la relación de 16 años ya no daba para más y que quería mudarse junto con sus dos hijos a la casa de su abuelo. Verón la tomó por el cuello y la dejó sin aire hasta hacerla desvanecer. También la hirió con un cuchillo en un dedo pulgar.

Al declarar ante la Justicia, la mujer también denunció "diversos actos de agresiones verbales por parte de su pareja, que la insultaba, la maltrataba con palabras hirientes y ocasionaba daños en la vivienda y elementos, llegando incluso a propinarle cachetazos y empujones en algunas oportunidades".

Nueve años después de aquél episodio, Calvo fue asesinada este jueves por su marido de una puñalada en el cuello dentro de su casa del barrio porteño de Villa Devoto.

El trágico desenlace

En plena madrugada, la hija menor de la pareja despertó a su hermano para avisarle que su padre había matado a su madre. El mayor de ellos llamó a la Policía, que encontró luego al hombre a dos cuadras de la vivienda con un cuchillo y un corte en el cuello.

Durante el operativo en la vivienda, los investigadores encontraron una carta escrita por Verón días antes del crimen. En ella hablaba de conflictos familiares y económicos, mencionaba una propiedad y expresaba su enojo con Romina, que "desde que conocía a Pitty La Numeróloga había cambiado por completo".

El hombre hacía referencia a Verónica Asad, popularmente conocida como Pitty. Aparentemente, Romina trabajaba en un local de la tarotista y tenía un trato cotidiano con ella. La carta de Verón terminaba con una frase dirigida a sus hijos: “Los amo, papá. Hasta siempre”.