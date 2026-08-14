Femicidio en Villa Devoto: la carta que dejó el asesino y el insólito mensaje a Pitty La Numeróloga

Un brutal femicidio ocurrió este jueves en el barrio porteño de Villa Devoto. Romina María de los Ángeles Calvo tenía 40 años y fue asesinada a puñaladas por su marido, Walter Humberto Verón, en el interior de la vivienda familiar.

Esa casa está ubicada en Pedro Morán al 5200 y allí la pareja vivía junto a sus dos hijos: un chico de 21 años y una nena de 8. Fue el mayor de ellos el que llamó a la Policía después de que su hermana lo despertara para decirle que su papá había matado a su mamá.

Según fuentes de la investigación, la menor había escuchado los gritos de Romina peleando con su marido en la madrugada y luego llegó a ver parte de la agresión en las cámaras de seguridad de la casa. Cuando el Same llegó, la mujer ya estaba muerta.

El equipo médico constató una herida de arma blanca en el cuello y no hubo posibilidades de reanimarla. El marido escapó y apareció herido a pocas cuadras de la casa.

El presunto femicida y la conexión del caso con Pitty La Numeróloga

Después de atacar a Romina, Verón salió de la vivienda y las autoridades comenzaron un operativo para localizarlo. Finalmente, fue encontrado a unos 200 metros de la vivienda familiar, tirado en la vereda y con una herida cortante en el cuello.

El hombre fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado en grave estado. Aparentemente, habría intentado quitarse la vida después de matar a su esposa, aunque todavía buscan establecer con precisión cómo se produjo la lesión.

Durante el operativo en la vivienda, los investigadores encontraron una carta escrita por Verón días antes del crimen. En ella hablaba de conflictos familiares y económicos, mencionaba una propiedad y expresaba su enojo con Romina, que "desde que conocía a Pitty La Numeróloga había cambiado por completo".

El hombre hacía referencia a Verónica Asad, popularmente conocida como Pitty. Aparentemente, Romina trabajaba en un local de la tarotista y tenía un trato cotidiano con ella. La carta de Verón terminaba con una frase dirigida a sus hijos: “Los amo, papá. Hasta siempre”.

Velas, fotos y la biblia

Entre los hallazgos que más llamaron la atención a las autoridades en la escena, estaba un pequeño altar con velas, fotos y cartas para Pitty que encontraron en el living de la casa.

También hallaron una biblia, que en el interior tenía una nota relacionada con la venta de la propiedad que mencionó Verón en la carta suicida. La Justicia secuestró celulares y otros dispositivos electrónicos que serán analizados en el marco de la causa.