Femicidio en Devoto: asesinó a su esposa delante de sus hijos y se intentó fugar 

Una mujer fue víctima de un femicidio este jueves a la madrugada en su vivienda en Villa Devoto. Por el crimen fue detenido su pareja tras el llamado de emergencia de uno de los hijos que denunció que su padre había asesinado a su madre. El hombre fue interceptado por los efectivos cuando intentaba escaparse.

El crimen tuvo lugar este jueves a la madrugada en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Pedro Moran y Alta Gracia, en Villa Devoto, donde efectivos policiales arribaron tras un llamado de emergencia. Según el parte policial, a las 06:50 ingresó un llamado al 911 donde un joven manifestó que su padre habría matado a su madre y luego se retiró de la casa familiar.

De manera inmediata personal del SAME y de la Policía arribó al lugar, tras lo cual los médicos constataron la muerte de la mujer. Al determinar que el agresor no se encontraba dentro de la vivienda, se realizó un operativo cerrojo, logrando detenerlo a 200 metros del lugar.

El joven señaló en la comunicación que dormía cuando su hermana lo despertó y le informó lo sucedido. "Mi papá mató a mi mamá", habría expresado uno de los hijos de la víctima, según los efectivos de la Policía de la Ciudad.







Según se constató, el femicida tenía una herida cortante en su cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sársfield. En tanto, el caso quedó a cargo del juzgado Nº 62, del juez Diego Bonanno, secretaría N°79 de Juan Pablo Petrecca.

Los hechos

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó en C5N cómo fue el operativo médico: "Lamentablemente, cuando llegó el equipo, encontramos a una mujer de 34 años con una herida de arma blanca mortal, ya fallecida. Por su parte, un hombre de la misma edad presentaba lesiones en el cuello y en el tórax".

Respecto a las lesiones que presentaba el hombre, el titular del SAME remarcó la cautela del operativo: "Hay que establecerlo a través de los peritajes correspondientes". La principal hipótesis de los investigadores sugiere un ataque seguido de un intento de suicidio.





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