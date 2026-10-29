Femicidio de Nancy Godoy: la denuncia de la maestra que no se descarta como hipótesis por el crimen

El 15 de agosto, dos meses antes del brutal femicidio, Nancy Godoy dejó constancia por escrito del abandono de la Escuela Primaria N° 626, en el paraje El Malezal, zona rural de Esquina, Corrientes. Acababa de asumir como directora suplente y en un acta firmada junto a padres y vecinos, describió un edificio sin agua, con el techo a punto de caerse y un docente titular que, según la comunidad, hacía años que no iba a dar clases.

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Esa denuncia hoy forma parte de la causa y de los principales interrogantes en la investigación. Matías Rojo, abogado de la familia, dijo en diálogo con A24: “No descartamos que el crimen tenga que ver con eso, pero hay otras cuestiones que le corresponden al Estado provincial y al Ministerio de Educación. Esperemos que se avance en ese sentido”.

Qué decía la carta de Nancy Godoy

La escuela tenía una matrícula de ocho alumnos. “La parte edilicia totalmente abandonada, sucio con bichos de todo tipo”, escribió la maestra al comienzo del acta. Necesitó dos días de limpieza, con ayuda de una madre, para que el lugar fuera “más o menos” habitable.

El relato sigue con el estado del edificio: paredes con rajaduras en el frente, ventanales rotos, humedad y un techo que, según anotó, “parece que en cualquier momento se cae”. Entre el techo y el machimbre había ratas y murciélagos, cuyo olor describió como insoportable. La escuela tenía luz por paneles solares, pero no tenía agua: para limpiar los pisos tenía que pedirle a un vecino o sacarla de una laguna.

Los pupitres estaban tan sucios que no se veía su color y los libros estaban mojados, apilados sobre un banco porque no había muebles para guardarlos. Tampoco había mástil. La bandera colgaba de un hierro alto y como estaba rota y sucia no se distinguían el celeste y el blanco, así que Nancy la lavó.

También dejó asentado que no encontró registros ni documentación de 2024, 2025 ni 2026. Solo había libros de años anteriores.

Lo que contaron padres y vecinos

En el acta, Nancy dejó constancia de lo que le dijeron padres y vecinos: que el docente a cargo “hace 2 a 3 años no asiste a dar clases”. También anotó que, cuando le entregaron la llave, le dijeron que hacía un mes que no se iba a la escuela.

Ante el estado del edificio, escribió que le fue imposible quedarse a dormir allí y que pasó tres noches seguidas en la casa de María Rosa Leguizamón, la vecina que hoy está detenida en la causa por el crimen.

Llegar a la escuela, que funcionaba dentro de la estancia El Curupí, tampoco era fácil. Nancy hacía un tramo en camioneta y después seguía a caballo durante dos horas y media o tres, cruzando arroyos y terrenos anegados.

El reclamo del hijo de Nancy Godoy

Sebastián, uno de los hijos de Nancy, habló durante la marcha que vecinos, docentes y familiares hicieron en Esquina para pedir justicia. Retomó las palabras de su mamá: “Que el Estado esté presente, hoy no lo está. Era una escuela fantasma, un director que cobraba sin ir... Es una vergüenza”.

También cuestionó a las autoridades: “Ninguna autoridad judicial se comunicó con nosotros, ni siquiera el Gobernador. Nadie se comunicó con nosotros, desde el primer momento nos dejaron solos”. Y sobre los acusados, dijo: “Los cinco detenidos por algo están ahí, pero tengo dudas de que sean sólo ellos”.

Sobre el paro nacional que convocó CTERA, opinó que llegó tarde: “Desde el primer momento se tuvo que hacer paro, siempre se espera a que se encuentre un cuerpo o se conozca la muerta. Las cosas se tienen que hacer antes”.

Cómo avanza la causa por el femicidio de Nancy Godoy

El último contacto de Nancy con su familia fue el 7 de octubre, por WhatsApp. Tenía que volver a su casa el viernes 9, pero no llegó y no volvió a contestar el celular. Su hijo Sebastián hizo la denuncia por desaparición el 15 de octubre.

El cuerpo fue encontrado el 28 de octubre en un bañado de una zona de monte dentro de la estancia El Curupí, a unos 15 kilómetros de la escuela. Por el crimen hay cinco personas detenidas. Los capataces de la estancia Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval quedaron con prisión preventiva como presuntos autores materiales del femicidio. También están detenidos Sergio Nahuel Rojas, María Rosa Leguizamón y el peón Ernesto Ezequiel Bordón, este último por presunto falso testimonio.

La familia espera el informe preliminar de la autopsia, que podría modificar algunas imputaciones.