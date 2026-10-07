Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 7 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene pagos programados para hoy, miércoles 7 de octubre. Por eso, los jubilados, pensionados y titulares de la AUH que se preguntan cuándo cobro no encontrarán acreditaciones en la fecha: el calendario de octubre permanece en pausa.

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El cronograma oficial no contempla pagos para este miércoles, de modo que no hay beneficiarios convocados a cobrar en sucursales bancarias ni cajeros automáticos. Las acreditaciones se reanudarán con el inicio de la próxima tanda del calendario mensual difundido por el organismo.

Ante cualquier duda, ANSES recuerda revisar la liquidación en Mi ANSES (mi.anses.gob.ar o la app) con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o comunicarse al 130, la línea gratuita de atención.

Calendario en pausa: sin pagos hoy

Para este miércoles no hay beneficiarios convocados a cobrar. La situación por prestación es la siguiente:

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo, haberes que superan el mínimo y PUAM): sin acreditaciones hoy.

(haber mínimo, haberes que superan el mínimo y PUAM): sin acreditaciones hoy. AUH, AUE, Asignación Prenatal y SUAF (asignaciones familiares): sin acreditaciones hoy.

(asignaciones familiares): sin acreditaciones hoy. PNC (Pensiones No Contributivas) y Prestación por Desempleo: sin acreditaciones hoy.

El calendario oficial de octubre no fija pagos para la fecha, por lo que no corresponde informar montos ni bonos acreditados hoy. Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta y el detalle de lo depositado en Mi ANSES.