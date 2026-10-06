Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 6 de octubre

ANSES no tiene pagos programados para hoy, por lo que los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH no cobran este martes 6 de octubre. Si la pregunta es cuando cobro, la respuesta oficial es que el calendario de acreditaciones queda en pausa para la jornada.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social no fijó terminaciones de DNI para hoy. Por eso, no hay movimiento en bancos ni en locales de cobro por prestaciones previsionales, asignaciones familiares ni AUH.

Sin acreditaciones hoy