Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 3 de noviembre

ANSES no tiene pagos programados para hoy, martes 3 de noviembre, por lo que los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH no deben esperar acreditaciones. Si te preguntás cuándo cobro, la respuesta por ahora es que el calendario está en pausa: no hay fechas de cobro para esta jornada.

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La información oficial disponible no registra acreditaciones para jubilaciones, pensiones, PUAM, asignaciones familiares ni AUH en el día de la fecha. Por eso, no hay terminaciones de DNI convocadas a cobrar hoy.

Esta nota se limita a informar quiénes cobran hoy. Al no haber pagos programados, no se publican listas de beneficiarios ni montos para esta fecha.

Sin pagos programados para hoy

No hay acreditaciones de ANSES para hoy, martes 3 de noviembre. El calendario permanece en pausa y no hay DNI habilitados para cobrar jubilaciones, pensiones ni AUH.