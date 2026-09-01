Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 1 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene acreditaciones de jubilaciones, pensiones ni AUH para hoy, martes 1 de septiembre. Los jubilados y titulares de AUH que se preguntan “cuando cobro” deben esperar el cronograma oficial actualizado.

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El calendario mensual está en pausa para esas prestaciones: no hay pagos escalonados por DNI para hoy. La ventana de pago único, en tanto, sigue activa.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy no cobra ninguna terminación de DNI. No hay fecha de acreditación para jubilados y pensionados este 1 de septiembre.

DNI: sin convocatoria para hoy

AUH

La Asignación Universal por Hijo tampoco acredita hoy. No hay terminaciones de DNI citadas.

DNI: sin convocatoria para hoy

Asignaciones de Pago Único

Sigue activa la ventana de pago para nacimiento, matrimonio y adopción. Hoy pueden cobrarla todas las terminaciones de DNI.

DNI: todas las terminaciones

Para confirmar el estado de cada liquidación, lo más seguro es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.