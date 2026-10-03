Fe bajo la lluvia: las mejores fotos de la peregrinación a Luján

Se estima que la peregrinación movilizará un millón de personas a Luján.

La caminata hacia la Basílica de Luján sumó en esta oportunidad un desafío determinante: las persistentes precipitaciones que acompañaron el trayecto de miles de personas a lo largo del camino.

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El registro fotográfico realizado por Kaloian Santos documenta el desarrollo de esta manifestación religiosa a través de una serie de imágenes centradas en la marea humana, los colores de los abrigos impermeables y las expresiones individuales de devoción popular bajo el agua.

La cobertura visual da cuenta de los esfuerzos físicos y las soluciones improvisadas por los caminantes para completar el recorrido a pesar de las inclemencias climáticas. Entre los detalles registrados destaca el uso de bolsas de plástico transparentes atadas con nudos a la altura de los tobillos para envolver las piernas y el calzado, buscando aislar los pies del agua acumulada en las calles.

La presencia de familias enteras en el trayecto queda evidenciada en el registro de un bebé trasladado dentro de un cochecito de paseo completamente sellado con una cubierta plástica impermeable contra la lluvia, arrastrado por caminantes que transportan su equipaje en bolsas reforzadas.

A continuación las fotos más impactantes y emotivas de la 52ª Peregrinación a Luján: