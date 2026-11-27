El mismo Consejo Directivo que había aprobado que se colocara un cuadro de Mario Roberto Santucho en un patio interno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA dio de baja el acto de homenaje después de que se presentaran al menos tres denuncias penales en el fuero federal y otra en el Criminal y Correccional por apología del crimen contra la decana de Sociales, Ana Arias, y contra el hijo del (no) homenajeado, Mario Santucho. La decisión se tomó el 24 de noviembre, luego de tres días de intensa discusión pública sobre la figura de quien fuera fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y más tarde del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), asesinado y desaparecido por la última dictadura cívico-militar. Y también sobre la oportunidad del homenaje y hasta el rol de la universidad pública.

{{{htmlAmp}}}

La autorización para el emplazamiento de la obra-homenaje a Mario Roberto Santucho había sido dada en el Consejo Directivo de Sociales el 27 de octubre. Casi un mes después, el 21 de noviembre, un posteo en X de una cuenta llamada Justicia y Concordia, destinada a homenajear a quienes fueron condenados o están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad, alertó sobre el reconocimiento a Santucho y esa misma tarde el diario La Nación publicó una nota. Lo que siguió es conocido: desde el Poder Ejecutivo —a través de Sandra Pettovello y Alejandro Álvarez (secretario de Asuntos Universitarios) — se instó a prohibir el acto; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, anunció posibles sanciones a la Facultad de Sociales porque “la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”. Y ese fue el argumento que se usó en distintos medios para dar por cerrada la discusión, que en algún caso incluyó la mención de la decana de Sociales como “hija de Montoneros”.

En esos dos o tres días de debate álgido en medios y redes, María Pia López, socióloga y doctora en Ciencias Sociales, escritora, docente e investigadora, escribió un texto en sus redes en el que recorría otras aristas del debate, además de las más explícitas sobre la década del 70, como la que refiere a la autonomía universitaria y el rol de las ciencias sociales en este momento político.

—¿Estuvo en juego la autonomía universitaria a partir de la polémica por el emplazamiento de un cuadro-homenaje a Robi Santucho?

—Estuvo muy en juego y, lastimosamente, fue poco defendida. El Rectorado se hizo eco de lo que decía el Gobierno y el Consejo Directivo de Sociales terminó respondiendo a lo que se pedía. Es muy problemático porque la autonomía es una conquista del 18, de hace más de un siglo, que le dice al poder político que no puede meterse en las decisiones que se toman dentro de las instituciones universitarias. A lo largo del siglo XX se discutió mucho esa autonomía. Puede tener algo de autorreproducción, de endogamia, pero también es la posibilidad de darse criterios propios de valoración. En momentos políticamente más interesantes se discutió si había que intervenir sobre esas decisiones para reorientarlas. Me acuerdo, por ejemplo, de la discusión sobre financiar de distinto modo las ingenierías y las ciencias sociales para que más gente estudiara ingeniería, con el argumento de que el país necesitaba más ingenieros que científicos sociales.

También se discutió muchas veces la autonomía frente al mercado, hasta qué punto se acepta que los criterios mercantiles intervengan en las decisiones de las universidades. Para mí es un concepto clave. Ahora estamos en una situación más dramática. Es la autonomía frente a un gobierno que quiere intervenir en esas discusiones y que ya lo intentó de distintos modos con todo el sistema educativo. Por ejemplo, al poner líneas de teléfono para denunciar supuestas bajadas de línea ideológica, el uso indebido de la palabra en las aulas, la politicidad y hasta el uso de lenguaje inclusivo.

—¿Cómo se enfrenta esa avanzada?

—El único modo de enfrentarla es defender la autonomía. Y defenderla también es animarse a decir: «Yo en el aula voy a seguir dando a Marx y voy a seguir hablando en inclusivo». En estos momentos hace falta cierto valor para defender una institución amenazada.

—¿Y faltó?

—Se notó bastante.

—También se puso en juego el argumento sobre la falta de oportunidad de este homenaje o el clásico de “hacerle el juego a la derecha”, como si la discusión sobre el presupuesto universitario tuviera algo que ver con no irritar al gobierno o a los sectores más conservadores.

—Lo que se escucha de parte de las autoridades es que hay un problema de oportunidad. Mientras estamos discutiendo el presupuesto con el gobierno nacional, el problema sería regalarles una tapa de diario. Yo tengo la impresión de que tomaron esto como podrían haber tomado cualquier otra cosa. Están buscando con qué producir una intervención que desvíe la atención.

La semana pasada, Sociales había estado muy presente en las redes a propósito del fallecimiento de Christian Ferrer (sociólogo y docente, ensayista de tradición anarquista). Mucha gente recordaba lo que significaba Christian, lo que significaban sus clases. Durante esos días sentí que había una recuperación muy contundente del linaje crítico de la Facultad de Ciencias Sociales, de la fuerza que tuvo Sociales en un momento de mucha potencia constructiva. Las redes estuvieron tomadas por esa vuelta a pensar la facultad. Y justo ahí encuentran esta resolución del Consejo Directivo que tenía un mes.

Mi impresión es que las dos cosas están ligadas. Hay una disputa por la conversación pública sobre las universidades.

—¿Qué lugar queda en esa conversación para una universidad que incomode al poder?

—La UBA hizo, creo que la semana pasada, algo que me parece bastante ominoso: una fiesta de gala, un remate, una subasta. Una gala de recaudación muy al estilo de las universidades norteamericanas, para juntar dinero para una causa más que encomiable, que es equipar el Hospital de Clínicas.

Pero, además del financiamiento, eso dice algo sobre la orientación que se le quiere dar a la UBA, sobre cómo sale a disputar la sensibilidad social y el modo en que se la ve. Es decir: «¿Ven que, además de pedirle plata al Estado, también movilizamos nuestros recursos para comprar lo que necesita el Clínicas?». El modo en que se difunde tiene un efecto, ideológico.

Para mí, hay una disputa de fondo que tiene que ver con una pregunta más general: ¿cómo nos oponemos al Gobierno? Un gobierno al que caracterizamos como parte de los fascismos. Entre la conducción de la UBA y muchos de nosotros hay una diferencia enorme. Podemos estar juntos en la calle pidiendo presupuesto, pero creemos que ese conflicto tiene que darse de maneras distintas.

—Sociales y también Filosofía y Letras vienen recibiendo el asedio de supuestos comunicadores como Marco Palazzo, Nicolás Márquez o Marco Fatorello, que van a las facultades a mostrar murales, a denostar a estudiantes, a tapar pintadas del Che Guevara…

—Sí, y es internacional. El otro día veía que Vox está haciendo lo mismo en España con las universidades. Objeta muestras, objeta actividades. Hay usinas de la ultraderecha global que construyen ciertas estrategias y avanzan sobre eso.

Acá, eso que llaman batalla cultural está muy asociado a ir contra estas facultades, que siempre tuvieron una mayor sensibilidad política. Se pensaron en relación con las militancias. Las militancias forman parte de su historia y de su geografía. El auditorio mayor de Sociales se llama Roberto Carri, sociólogo, autor de libros importantísimos. En particular, de los sesenta, Isidro Velázquez. Formas prerrevolucionarias de la violencia. Roberto fue militante montonero y fue detenido-desaparecido. La facultad siempre construyó una memoria que está inscripta en sus espacios. Muchos de nuestros profesores y profesoras venían del exilio o eran sobrevivientes de las luchas de los setenta. Lo de Santucho forma parte de la historia y de la sensibilidad de la facultad. También es la facultad donde se hicieron las cátedras libres Che Guevara en los noventa.

—Y antes, las Cátedras Nacionales.

—Y las Cátedras Nacionales en los setenta. En Sociales, un homenaje a Mario Roberto Santucho no sorprende a nadie. Lo que puede ser un problema es que el homenaje se vuelva litúrgico, aparezca vaciado del carácter político que tiene como si fuera un tema formal y desplace o impida la discusión que podría abrir. Pero ese riesgo existe con cualquier homenaje, incluso con uno al Indio Solari.

—La controversia mostró también la fortaleza de la teoría de los dos demonios.

—Lo que apareció fue una condena a la insurgencia, a la lucha armada, rápidamente recodificada como si se tratara de un atentado contra la democracia. Eso borra todas las discusiones sobre cómo surge la lucha armada en la Argentina. Surge en condiciones de proscripción, de persecución, de tortura, de proscripción del principal partido popular.

Hay una fetichización de lo que se llama democracia para condenar, en su nombre, todos los procesos de insurgencia armada, de rebelión, de resistencia. Tengo la impresión de que el debate público se orientó hacia ahí en estos días. Comunicadores muy visibles presentaron a Santucho como un asesino que había atentado contra la democracia. Creo que eso es lo que necesariamente debemos seguir poniendo en discusión.

—Es una discusión que vuelve a empezar cíclicamente como si nunca se hubiera dado.

—Estamos de nuevo en ese punto, en una situación más compleja porque hay un retroceso general en las condiciones para discutirlo. Hay tanto miedo a la ultraderecha que parece que cualquier cosa que hagamos le da argumentos. Yo creo que necesitamos pensar con más claridad esos problemas para enfrentar a la ultraderecha. Cada vez que decimos «tratemos esto más cuidadosamente, porque, de lo contrario, condenamos cualquier experiencia de radicalidad», parece que estuviéramos todo el tiempo obligados a dar explicaciones. ¿Y quiénes nos piden esas explicaciones? Quienes no dicen dónde están los cuerpos de los detenidos-desaparecidos. Ese corrimiento lo tenemos que poder discutir.