El extraño pez que no nada y parece tener los labios pintados: 5 datos alucinantes de esta especie. Foto: Facebook

En las profundidades del océano habita el Ogcocephalus darwini, conocido también como pez murciélago labios rojos. Como su nombre lo indica, esta insólita especie pareciera llevar los labios pintados de rojo, y como si esto fuera poco, en lugar de nadar, prefiere caminar por el fondo del mar.

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5 datos asombrosos del pez murciélago labios rojos

El pez murciélago labios rojos es una de las especies que más preguntas puede generar a simple vista. Y es que su insólita apariencia y su manera de trasladarse lo convierten en un ejemplar único. A continuación compartimos 5 datos asombrosos de este animal:

El pez murciélago labios rojos es una de las especies más insólitas del océano. Foto: TikTok

Camina en lugar de nadar: sus aletas pectorales y pélvicas se adaptaron con el tiempo para funcionar como verdaderas patas. Aunque puede nadar torpemente, prefiere "caminar" sobre el fondo del mar.

sus aletas pectorales y pélvicas se adaptaron con el tiempo para funcionar como verdaderas patas. Aunque puede nadar torpemente, prefiere "caminar" sobre el fondo del mar. Labios carmesí de función incierta: su intenso color rojo carmín brillante contrasta con su cuerpo pardo. Los científicos creen que sirve para el reconocimiento entre la especie o para atraer pareja durante el apareamiento.

su intenso color rojo carmín brillante contrasta con su cuerpo pardo. Los científicos creen que sirve para el reconocimiento entre la especie o para atraer pareja durante el apareamiento. Pesca con su propia "caña integrada": en la cabeza posee un órgano retráctil llamado illicium, que emite un señuelo químico para atraer pequeños peces, moluscos y crustáceos directo a su boca.

en la cabeza posee un órgano retráctil llamado illicium, que emite un señuelo químico para atraer pequeños peces, moluscos y crustáceos directo a su boca. Habitante casi exclusivo de Galápagos: es una especie endémica que vive principalmente en las aguas circundantes de las islas Galápagos (Ecuador) a profundidades de entre 3 y 75 metros, aunque se han registrado avistamientos en Perú.

es una especie endémica que vive principalmente en las aguas circundantes de las islas Galápagos (Ecuador) a profundidades de entre 3 y 75 metros, aunque se han registrado avistamientos en Perú. Forma corporal única y cuerno frontal: su cuerpo es aplanado en forma de disco y cuenta con una protuberancia córnea sobre los ojos, lo que le da un aspecto abisal y le ayuda a camuflarse perfectamente en los lechos marinos rocosos o arenosos.

Por qué tiene los labios rojos y le dicen pez murciélago

El nombre de pez murciélago es por su peculiar morfología y su forma de desplazarse. Visto desde arriba, su cuerpo es aplanado en forma de disco, con una piel rugosa y un tinte pardo o grisáceo que recuerda a las alas extendidas de un murciélago. Además, sus aletas pectorales y pélvicas han evolucionado para funcionar como extremidades rígidas, lo que le da una postura encorvada y un andar torpe sobre el fondo marino que evoca la silueta de este mamífero volador cuando se arrastra por la tierra.

En cuanto a sus llamativos labios carmesí, la razón exacta de su intensa pigmentación sigue siendo objeto de investigación marina, pero la hipótesis principal está ligada a la reproducción. Los biólogos marinos sostienen que este color rojo tan brillante actúa como una señal de reconocimiento entre individuos de la misma especie en las oscuras profundidades, facilitando que machos y hembras se identifiquen y se atraigan mutuamente durante la época de apareamiento.