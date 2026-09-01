Giro científico: hallan los restos fósiles de una especie marina única que revela cómo se formó el continente

Un grupo de investigadores panameños liderados por Carlos De Gracia logró un hallazgo científico que arroja luz sobre la evolución marina en la región del istmo de Panamá. Gracias a un fósil excepcionalmente conservado encontrado en la Formación Chagres, pudieron identificar una nueva especie de pez volador, denominada Dactylopterus decrozi, que hasta ahora era desconocida para la ciencia.

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El equipo, integrado también por Yostin Añino y colaboradores internacionales, clasificó al pez dentro de la familia Dactylopteridae, que actualmente cuenta con cinco especies vivas en el Indopacífico y sólo una en el Atlántico. Este descubrimiento permitió determinar que la separación entre los linajes de estos peces en el Pacífico y el Atlántico ocurrió hace 10 millones de años.

Cómo la formación del Istmo de Panamá cambió la evolución marina

Según los científicos, la formación del istmo de Panamá y el cierre de la antigua Vía Marina Centroamericana fueron cruciales para aislar las poblaciones marinas que antes estaban conectadas, favoreciendo así la especiación por vicarianza. "El cierre definitivo de esas rutas, provocado por la elevación del istmo, generó la evolución independiente del género Dactylopterus en el océano Atlántico", señalaron los investigadores.

El estudio también reveló que el linaje original migró a través de aguas profundas, utilizando la conexión marina que unía ambos océanos antes del levantamiento del Istmo. Este hallazgo aporta pruebas directas de cómo este evento geológico influyó en la transformación y diversificación de especies marinas al crear barreras geográficas que dividieron poblaciones.

Tomografías y cenizas volcánicas: las claves detrás del hallazgo

Para identificar la nueva especie, el equipo utilizó técnicas avanzadas de espectroscopía y difractometría en laboratorios de Brasil, así como tomografías computarizadas realizadas en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Estas metodologías permitieron analizar con detalle el fósil y confirmar su origen en un ambiente de aguas profundas y con bajo oxígeno.

La especie fue bautizada en homenaje al biólogo marino Luis D'Croz.

La excelente preservación del fósil se atribuye al constante aporte de cenizas y materiales volcánicos, resultado de la intensa actividad tectónica y volcánica durante la elevación del istmo. Esto facilitó la rápida sepultura del ejemplar, ubicado cerca del lugar donde murió, según indicaron la abundancia de andesina y la presencia de pirita en los microfósiles.

El homenaje al biólogo Luis D’Croz y el impacto internacional del estudio

El nombre Dactylopterus decrozi rinde homenaje al biólogo marino Luis D’Croz, una figura clave en la formación de científicos panameños y en el desarrollo de la biología marina en el país. Los autores del estudio destacaron que esta denominación reconoce sus aportes científicos y educativos.

La publicación de este trabajo en la revista Scientific Reports, de alto impacto internacional, representa un reconocimiento importante para el equipo de la Universidad de Panamá y sus colaboradores. Este hallazgo suma piezas fundamentales al complejo rompecabezas de la historia natural de Panamá y subraya el valor de la cooperación científica global para comprender procesos evolutivos antiguos.

El fósil se preservó por cenizas volcánicas durante la elevación del Istmo.

Finalmente, el estudio recordó que la familia Dactylopteridae está compuesta por dos géneros: Dactyloptena, que habita en el océano Índico y el Pacífico occidental y central, y Dactylopterus, distribuido en el Atlántico oriental y occidental, reforzando la importancia de la barrera geográfica que supuso la elevación del istmo para la diversificación de estas especies.