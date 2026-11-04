Un camión cisterna explotó y ocasionó un incendio en una estación de servicio en el barrio Pirayuí, de la ciudad de Corrientes, este miércoles por la mañana. En el lugar trabajaron sin pausa cinco dotaciones de bomberos para evitar que las llamas avanzaran.

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El incendio se desató en el playón de estacionamiento de Axion, sobre avenida Cuba y Ruta 12. El fuego se propagó a otros dos camiones y al lugar se acercaron primero unidades de bomberos para frenar el fuego, ya que en cuestión de minutos las llamas se hicieron ver.

Además, los vecinos de la zona observaron una densa columna de humo que se vio en distintos puntos de la zona, incluso quienes pasaron por el lugar frenaron sus autos para mirar la situación e incluso registraron lo sucedido con sus celulares.

¿Por qué se incendió el camión cisterna?

Según informó Radio Sudamericana, la explosión del camión cisterna fue la que generó el incendio. En apenas minutos las llamas se propagaron.

Hasta el lugar no solo llegaron Bomberos, sino también efectivos de la Policía y de Tránsito, que trabajaron para controlar la situación y evitar que pase a mayores.

La situación se mostraba delicada por la cercanía con la estación de servicio, ya que un descuido podía convertir el incendio en un hecho más grave.

Los brigadistas realizaron maniobras de enfriamiento directo sobre las unidades afectadas. Estas tareas no se interrumpieron durante las primeras horas, ya que resultaba clave evitar que las llamas se volvieran a originar.

Pasado el tramo inicial, los bomberos confirmaron que la intensidad de las columnas de humo disminuyó de manera sustancial, por lo que se descartó el riesgo de que el fuego se extendiera a otros sectores. Hasta el momento no se confirmó por qué explotó el camión cisterna.