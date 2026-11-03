El abogado de la familia reveló nuevos detalles del femicidio de Nancy Godoy: "Fue torturada"

El abogado de la familia de Nancy Godoy, Gustavo Briend, aseguró que la docente rural de 52 años "fue torturada" y que "murió desangrada", aunque aclaró que se esperan los resultados complementarios de la autopsia para precisar más detalles del crimen, por el que hay cinco detenidos.

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Según el Instituto Médico Forense, Godoy presentaba en el cuerpo heridas por un arma blanca, que serían puñaladas, y se rastrearon heridas de defensa por parte de la víctima, por lo que se estima que aún estaba con vida al momento del asesinato y que será un elemento relevante para la reconstrucción de los hechos.

Ese informe –en el marco del Legajo de Investigación Fiscal N° 159598– indica que la maestra sufrió una muerte "extremadamente violenta o traumática", tras recibir múltiples lesiones punzocortantes y cortantes "en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores".

¿Qué dice la autopsia de Nancy Godoy?

“La multiplicidad y morfología de las lesiones permiten inferir al menos varias armas. En antebrazo presenta típicas lesiones de lucha o defensa”, indicó el médico forense que intervino en el caso. Por otro lado, el Instituto Médico Forense lleva adelante un abordaje interdisciplinario e interinstitucional para avanzar en el esclarecimiento del caso.

El organismo solicitó colaboración a su par cordobés para realizar estudios entomológicos, que aportarían mayor precisión sobre el tiempo de muerte de Godoy. En tanto, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) colabora con los estudios genéticos pendientes.

Asimismo, la investigación busca obtener nuevas evidencias biológicas que permitan identificar a los responsables del crimen de la maestra. Los estudios entomológicos y genéticos forman parte de las distintas líneas de trabajo orientadas a reconstruir las circunstancias de la muerte y aportar elementos que contribuyan a la investigación judicial.

¿Quién era Nancy Godoy?

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, situada en el Paraje Malezal, departamento de Esquina, provincia de Corrientes. Su cuerpo fue encontrado por el policía Pablo Aguirre en un sector que todavía no había sido rastrillado, a unos cinco kilómetros al este del casco de la estancia y a más de dos kilómetros al suroeste del establecimiento educativo.

Se trata de una zona de extensos bañados, vegetación espesa y condiciones geográficas muy complejas, con un acceso prácticamente imposible por medios convencionales, por lo que es necesario trasladarse a caballo, según informó la Policía. Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato.

Durante el operativo también encontraron un bolso a aproximadamente cinco metros del cuerpo de la docente. El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Corrientes investiga los acontecimientos registrados durante los primeros días de octubre, con especial atención en las circunstancias vinculadas a los últimos movimientos conocidos de Godoy y al regreso que tenía previsto realizar desde la zona rural donde trabajaba.

¿Qué pasó con Nancy Godoy?

De acuerdo con la información oficial, el regreso de la docente desde el establecimiento rural donde cumplía sus tareas estaba previsto para el 9 de octubre. Sin embargo, Godoy nunca volvió. La reconstrucción de sus últimos movimientos y las circunstancias de su desaparición forman parte de los principales ejes de la investigación.

La familia presentó la denuncia por su desaparición el 15 de octubre, fecha a partir de la cual tomó intervención la Justicia. Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González dispusieron distintas medidas para avanzar con la causa, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales, el secuestro de elementos de interés, el análisis de comunicaciones telefónicas y la realización de pericias genéticas.

Actualmente, la causa se investiga bajo la hipótesis de un presunto femicidio. Según informó el MPF, esta calificación responde al análisis de los hechos y de las pruebas reunidas hasta el momento, con el propósito de esclarecer lo ocurrido y establecer las posibles responsabilidades penales.