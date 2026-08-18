Ex Puma cerró su fábrica y se viralizó un audio del despido: "Voten bien"

En las últimas se conoció el cierre de una nueva fábrica en la provincia de Buenos Aires producto de la crisis económica y social que hay en el país. En este caso se trata de la compañía Will Der, que tiene entre sus dueños al ex jugador y director técnico de Los Pumas, Santiago Phelan. La firma cerró el emprendimiento textil que tenía plantas productivas en General Pacheco y Las Flores.

En las últimas horas se viralizó el audio del empresario socio -Armando Anasal- quien dejó una reflexión a los trabajadores: “Solo les pido que piensen la próxima vez que votan, porque la vida es política”.

La empresa tenía medio siglo de actividad en el rubro y daba empleo a más de un centenar de personas. Algunas de las marcas más reconocidas para las que trabajan en la confección de ropa deportiva eran Adidas, Fila, New Balance y Puma.

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En las últimas horas se difundió un mensaje que el socio del ex Puma envió a sus trabajadores y fue contundente. Con la voz quebrada, el empresario expresó: “La verdad que el panorama que viene es peor. Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, el lunes no vengan”.

Además hizo referencia al contexto político y económico y responsabilizó al gobierno de Javier Milei: “La política nos hundió. ¿A dónde nos llevó? Con otros gobiernos sufríamos, pero teníamos plata en el bolsillo”, sostuvo.

De esta manera, el empresario dejó una reflexión a los trabajadores: “Solo les pido que piensen la próxima vez que votan, porque la vida es política”. Según explicó, la falta de pedidos en el mercado interno había reducido las posibilidades de sostener el funcionamiento de las plantas y continuar con la estructura se había convertido en una opción todavía más perjudicial.

“No había opción de seguir, no hay trabajo en la calle. Seguir iba a ser peor”, afirmó el empresario en relación al cierre definitivo de Will Der. Las plantas productivas en General Pacheco y Las Flores funcionario durante 50 años. El caso de Will Der se suma al complejo escenario que atraviesa la industria textil argentina, que agoniza y se ve afectada por la disminución de la capacidad instalada y por la pérdida acumulada de miles de puestos de trabajo en el sector.

La calle se pone caliente

Este martes 20 de agosto desde las 9 de la mañana, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de todo el país marcharán a Plaza de Mayo para visibilizar el deterioro de la actividad productiva y reclamar un giro en la política económica del gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023 cerraron más de 30.000 empresas, según denunciaron distintas entidades representativas.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) denunciaron que el contexto actual de "tierra arrasada" que está dejando un Gobierno "cruzado contra la producción nacional y el mercado interno", las PyMEs están comprometidas con los valores de un "desarrollo autónomo, la soberanía nacional y la justicia social". La cantidad de empresas registradas en la Argentina cayó en 30.633 desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El número de empleadores pasó de 512.357 a 481.724, lo que representa una reducción del 6% durante el gobierno de Milei.