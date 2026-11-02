Ex gendarmes hacen huelga de hambre en Plaza de Mayo: “Cobramos 800 mil pesos”

Un grupo de exgendarmes y personal retirado comenzó este lunes a las 10 una huelga de hambre en Plaza de Mayo para reclamar mejoras salariales, condiciones laborales y una cobertura de salud adecuada para los integrantes de la fuerza. La medida fue impulsada por Fernando, un exintegrante de la Gendarmería Nacional que aseguró haber sido dado de baja luego de denunciar presuntos hechos de corrupción en Tucumán.

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“Soy Fernando, ex Gendarme. Denuncié corrupción en Tucumán en 2021 y me dieron de baja por denunciar”, expresó al explicar los motivos de su participación en la protesta. Además, señaló que durante los últimos cuatro años realizó distintos reclamos ante el Ministerio sin obtener respuestas y que, ante la falta de soluciones, decidió organizar la medida junto a otros compañeros y retirados.

El principal reclamo apunta a los bajos salarios que perciben los integrantes de la fuerza. En ese sentido, Fernando sostuvo que un gendarme con nueve años de servicio cobra alrededor de 800 mil pesos y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan para cubrir sus necesidades básicas.

“Por el gendarme que cobra 800 mil pesos con 9 años de servicio y el día 15 ya tiene que pedir un préstamo para llegar a fin de mes”, manifestó. También cuestionó el funcionamiento de la obra social y remarcó que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica.

El reclamo de los gendarmes

Por otra parte, los manifestantes aclararon que la medida no está dirigida contra la institución, sino que busca visibilizar la situación de quienes forman parte de ella. “No es contra la Gendarmería. Es POR la Gendarmería”, enfatizó Fernando, al explicar el sentido del reclamo.

Asimismo, hizo un llamado a las familias de los efectivos que actualmente se encuentran en actividad para que acompañen la protesta, debido a que, según indicó, los integrantes de la fuerza no tienen permitido realizar reclamos públicos. “A los camaradas en actividad no les permiten reclamar. Por eso le pido a las esposas, a las familias, que vengan a acompañar. Esta lucha también es de ustedes”, expresó.

El exgendarme reiteró que la huelga de hambre se desarrolla de manera pacífica en Plaza de Mayo y que los principales objetivos son conseguir salarios dignos y una cobertura de salud adecuada para el personal de la fuerza y sus familias.