Este pueblo de Italia ofrece 5.000 euros a quien se mude a una de sus pintorescas casas. Foto: Shutterstock

En la provincia de Foggia, al sur de Italia, hay un pueblo de casas pintorescas que busca nuevos habitantes. Se trata de Roseto Valfortore, una comuna que ofrece 5.000 euros a quienes decidan mudarse allí de forma permanente o abrir un emprendimiento que ayude a reactivar su economía.

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En 1970, Roseto Valfortore tenía alrededor de 1.500 habitantes, pero en los últimos cincuenta años esa cifra cayó a menos de mil, producto de la falta de infraestructura, de servicios y de la dificultad para acceder al pueblo desde las ciudades más grandes. Para revertir este problema, se lanzó un programa que invita a extranjeros a repoblar la comunidad.

Cómo funciona el programa y cómo aplicar

El beneficio de 5.000 euros se paga una sola vez, y alcanza a exresidentes de Roseto que decidan volver al pueblo, personas que nunca vivieron allí pero eligen mudarse, y quienes decidan emprender una actividad económica que aporte valor a la comuna, como restaurantes, comercios o emprendimientos artesanales. Los fondos se otorgan por orden de llegada de las solicitudes, hasta agotar el total disponible.

Roseto Valfortore es un pueblo italiano que busca nuevos habitantes. Foto: Comuna Roseto Valfortore

Con este programa no solo buscan aumentar la cantidad de habitantes, sino también atraer núcleos familiares con chicos en edad escolar, además de profesionales que trabajan de forma remota, como docentes universitarios o especialistas en informática, que encuentran en pueblos como este la tranquilidad que no consiguen en las grandes ciudades.

Aunque el objetivo inicial apuntaba a que los "rosetanos" que habían emigrado regresaran al pueblo, la propuesta tuvo una repercusión mucho mayor a la esperada, ya que llegaron solicitudes de interesados de distintas partes del mundo, y en particular de la Argentina, uno de los países con mayor cantidad de descendientes de inmigrantes italianos.

Además del incentivo en efectivo, el municipio también ofrece casas a bajo costo para quienes se comprometan a reformarlas. Esto se volvió una modalidad bastante común entre países europeos que buscan combatir la despoblación de sus zonas rurales.

Quienes estén interesados en aplicar al programa deben contactarse directamente con el municipio de Roseto Valfortore para conocer los requisitos actualizados y la disponibilidad de fondos, ya que este tipo de programas suele tener cupos limitados y condiciones que pueden variar con el paso del tiempo.