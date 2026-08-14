Italia recupera obras de Renoir, Cézanne y Matisse que habían sido robadas de un museo

Activistas palestinos, israelíes y extranjeros intentan acercarse a una vivienda palestina que ha sido sitiada por colonos israelíes, en Qusra, en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania

​La policía italiana ha recuperado tres cuadros de los maestros franceses ‌Paul Cézanne, Pierre-Auguste ‌Renoir y Henri Matisse que fueron robados en marzo de un museo cercano a la ciudad de Parma, en el norte del país, según informaron las autoridades este viernes.

Agentes de los ​Carabineros pertenecientes ⁠a la unidad de protección del ‌patrimonio cultural de Italia recuperaron ⁠las obras tras ⁠lo que la policía describió como una compleja investigación. Se esperaba que se diera ⁠a conocer más información a lo ​largo del día.

Los cuadros ‌fueron sustraídos del museo ‌Fondazione Magnani Rocca, en Mamiano di ⁠Traversetolo, cerca de Parma, durante la noche del 22 al 23 de marzo. Según los expertos en arte, ​su ‌valor estimado superaba los 9 millones de euros (10,4 millones de dólares).

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Las obras recuperadas son "Tasse et Plat de Cerises" ("Taza y plato de cerezas"), ⁠de Cézanne, "Les Poissons" ("Los peces"), de Renoir y "Odalisque sur la Terrasse" ("Odalisca en la terraza") de Matisse.

La policía difundió el viernes un video del robo, en el que se ve a dos ladrones enmascarados entrando ‌por una ventana, arrancando los tres cuadros de la pared y saliendo inmediatamente del edificio, en una operación que duró menos de tres minutos.

La Fondazione Magnani ‌Rocca alberga una colección privada reunida por el difunto crítico musical Luigi Magnani, que incluye ‌obras ⁠de Tiziano, Francisco de Goya, Giovanni Battista Tiepolo, Claude Monet, ​Peter Paul Rubens y Giorgio Morandi.

Con información de Reuters