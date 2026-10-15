La estancia que producía quesos y dulces para toda una región y que pasó a ser un Parque Nacional clave en San Juan

La estancia El Leoncito, ubicada en San Juan, fue durante décadas una importante unidad agrícola y ganadera que llegó a contar con casi 80.000 hectáreas dedicadas al pastoreo, el cultivo de hortalizas y la elaboración de productos como dulces, quesos y derivados lácteos. Sin embargo, con el paso del tiempo sus tierras quedaron integradas a un área protegida. Todo comenzó a cambiar en 1994, cuando el Estado nacional incorporó la estancia al sistema de áreas protegidas y creó la Reserva Natural Estricta El Leoncito. En 2002, el área adquirió la categoría de Parque Nacional El Leoncito, que en la actualidad protege unas 89.700 hectáreas en el departamento de Calingasta.

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Cómo era la estancia que tenía casi 80.000 hectáreas

La zona donde se encuentra el parque tuvo durante siglos una fuerte actividad productiva. De acuerdo con una investigación publicada por la revista Etnografías Contemporáneas, durante la década de 1930 la estancia El Leoncito contaba con casi 80.000 hectáreas y empleaba entre 25 y 50 trabajadores permanentes, además de sus familias.

La estancia no se dedicaba solamente a la cría de animales. Sus extensos campos eran utilizados para el pastoreo y el cultivo de hortalizas, mientras que en el lugar también se elaboraban productos manufacturados como dulces, quesos y otros derivados de la leche. Las familias que vivían allí participaban de distintas tareas vinculadas con la producción y el mantenimiento del establecimiento. Con el tiempo, la relación entre los pobladores y el territorio cambió. La estancia funcionó hasta finales del siglo XX, mientras que la creación de la Reserva Natural Estricta en 1994 y su posterior transformación en parque nacional marcaron el comienzo de una nueva etapa para la zona.

Qué pasó con las tierras de la antigua estancia

En 1994, el Poder Ejecutivo Nacional incorporó la Estancia El Leoncito al sistema de áreas protegidas y creó la Reserva Natural Estricta mediante el Decreto 46/94. La decisión estuvo vinculada con la necesidad de conservar los ambientes naturales y también distintas manifestaciones culturales presentes en el territorio.

El contraste entre aquel pasado productivo y el presente es uno de los aspectos que forman parte de la historia del lugar. El antiguo territorio de la estancia es hoy un área protegida que conserva flora, fauna y patrimonio cultural, mientras mantiene como uno de sus grandes atractivos los cielos excepcionalmente despejados que permitieron la instalación de importantes observatorios astronómicos.