Elecciones 2027: Sergio Uñac se lanzó como precandidato presidencial

El senador y ex gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, se lanzó como precandidato presidencial para las elecciones 2027. Lo hizo con un video que publicó en sus redes sociales, en el que puso el foco en la importancia de la recuperación del empleo.

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En el mensaje que acompañó el video, Uñac expresó: "Quiero ser presidente para construir una Argentina con oportunidades para todos". "Con diálogo, experiencia y sentido común, podemos hacerlo", agregó el ex mandatario de la provincia de San Juan.

Qué dijo Uñac en el video con el que se lanzó como precandidato

El senador sanjuanino, quien ya había expresado en el pasado su deseo de ser candidato, ahora lanzó su postulación con un video en el que habló frente a una cámara. "Hay mucho desánimo en la sociedad. La gente la está pasando mal", comenzó el argumento de Uñac.

"Yo quiero ser presidente porque quiero poner mi experiencia al servicio de todo, al servicio de mi país", sostuvo y añadió: "Para que en este país el trabajo alcance, valga la pena producir y para que nuestros hijos; no mis hijos, los hijos de todos, de cada una de las familias argentinas, sientan que este país tiene futuro y el futuro lo construimos entre todos".

El apoyo de Uñac a las universidades

El anuncio de Uñac se dio en la misma semana en que las universidades saldrán a marchar en todo el país, en reclamo de que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. "La Universidad Nacional de San Juan representa, para miles de jóvenes, la posibilidad de estudiar y construir un futuro sin alejarse de su tierra. Para sus familias, cada título es un orgullo enorme, fruto del esfuerzo compartido y de una oportunidad que abre la educación pública", tuiteó Uñac. "Estoy convencido de que a la universidad pública se la defiende con decisiones y con recursos. Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso insistió y el Gobierno tuvo que promulgarla, pero suspendió su ejecución. Ya pasaron más de 350 días sin esta herramienta. Defender nuestras universidades es defender el desarrollo de nuestras provincias y del país", concluyó.