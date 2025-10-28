Un mono infectado con COVID, herpes y hepatitis escapó de un camión que perdió el control en una ruta

Un insólito y preocupante accidente desató una ola de temor en Estados Unidos. Un camión que circulaba por la autopista I-59 del condado de Heidelberg, en el estado de Mississippi, y que transportaba decenas de monos infectados con COVID-19, herpes y hepatitis, perdió el control. El vehículo volcó, el conductor quedó inconsciente y uno de los animales logró escapar de su jaula y sigue suelto.

La Universidad de Tulane, donde se experimentaba con esos monos, emitió un comunicado e intentó llevar calma a los habitantes del lugar, aunque reconoció que existe un peligro de ataques. Contó que los animales pesan 18 kilos y que efectivamente "podían ser agresivos" ante la presencia de un ser humano. Por eso, alertó que nadie se acerque al mono que escapó.

En el mismo escrito, la universidad también aclaró que los monos transportados, cuya especie es la Rhesus, "no son contagiosos", aunque de cualquier manera había que mantenerse alejado, en caso de encontrarse con alguno de ellos. “Estamos colaborando activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado animal para asistir según sea necesario”, expresaron desde la Universidad de Tulane.

Todos los monos infectados fueron localizados, menos uno

Si bien, no está claro cuántos monos viajaban en el camión que tuvo el accidente, desde el Departamento del Sheriff del Condado de Jasper indicaron que todos los monos fueron localizados y neutralizados, excepto uno que logró huir.

Del operativo de búsqueda y neutralización participaron especialistas de la Universidad de Tulane, efectivos del condado de Jasper, el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Mississippi.

Ahora, el eje principal está puesto en encontrar al mono que escapó. Los expertos creen que podría encontrarse desorientado y oculto en alguna zona rural no muy lejos de donde ocurrió el accidente.