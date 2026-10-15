Está en Netflix: la película romántica ideal para ver este fin de semana nublado

En el amplio catálogo de Netflix, hay una película romántica ideal para ver este fin de semana: Las cartas de la vida. Se trata de un drama romántico que se estrenó a comienzos de octubre y se encuentra entre las producciones más vistas de la plataforma en Argentina.

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De qué se trata "Las cartas de la vida": la película de menos de 2 horas de Netflix

Denominada originalmente Doing life, la película sigue la historia de Anika, una joven madre soltera que hace malabares para sostener a su familia. En medio de esa lucha cotidiana, empieza a intercambiar cartas con Carousel, un hombre que cumple condena en prisión. Lo que arranca como una correspondencia entre desconocidos se convierte, con el tiempo, en un vínculo que ninguno de los dos esperaba.

Las cartas de la vida se encuentra entre las más vistas de Netflix

Así, los protagonistas construirán una relación a la distancia mediante la escritura, un recurso que le aporta un tono íntimo al relato. Además del romance carcelario, la producción pone en el centro la maternidad, la esperanza y la redención.

Dirigida por Tyler Perry, la producción de Netflix dura 108 minutos y se encuentra dentro del Top 10 de películas hace dos semanas, por lo que mantiene el interés en el público de la plataforma. Es una opción clave para disfrutar una historia romántica en un día nublado.

¿Cómo se compone el elenco de la película?

El reparto está encabezado por Naomi Baker, Jay Reeves, Tamberla Perry y Karen Obilom. Además, la lista se completa con: