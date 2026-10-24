Una escuela pública festejó el cumpleaños de Charly García con músicos de HELLO!

Charly García cumplió 75 años y además de su festejo con amigos en La Fábrica, el país entero celebró junto a él. Una escuela pública del barrio porteño de Belgrano recibió el pasado viernes a los músicos de HELLO!, quienes dieron un recital para los alumnos y llevaron las canciones del artista a las aulas.

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La presentación fue organizada por La Fábrica en Vivo, el espacio de conciertos que durante años funcionó como sala de ensayo de García y donde el músico celebró su cumpleaños. Por su parte, HELLO! reúne a músicos vinculados a una etapa emblemática de la carrera de Charly García y recupera las canciones de su histórico concierto para MTV, grabado en 1995. Entre sus integrantes están Fabián "Zorrito" Von Quintiero, Fernando Samalea y los hermanos Erica y Ulises Di Salvo, junto a Emme, Santiago Maurino y Matías Mango.

HELLO! se presentó en una escuela pública para festejar el cumpleaños de Charly.

El proyecto retoma el repertorio de aquella presentación y lo lleva nuevamente al escenario con artistas que conocen de cerca ese universo musical. La visita a la escuela llegó apenas cuatro días después de que HELLO! se presentara ante un Teatro Coliseo agotado, con invitados como Hilda Lizarazu, Raúl Porchetto, Emmanuel Horvilleur y Celeste Carballo, entre otros.

Antes de su paso por el Coliseo, HELLO! había realizado 15 funciones con entradas agotadas en La Fábrica. Sin embargo, para celebrar el cumpleaños de García, el proyecto eligió una escuela pública y un público que, salvo los docentes, todavía no había nacido cuando el músico grabó su MTV Unplugged. La idea fue compartir las canciones con los chicos, que recién empiezan a descubrir el repertorio del ídolo nacional.

Cómo fue el festejo de cumpleaños de Charly

Charly García festejó sus 75 años junto a amigos y familia. El músico eligió como escenario de la celebración La Fábrica, un estudio en Palermo que funcionó durante años como su sala de ensayo. El "amo y señor del rock" fue acompañado por figuras como Fito Páez, Carlos Vives y Graciela Borges. Además, como ya es tradición, fanáticos llevaron adelante una vigilia en la puerta de su casa, la famosa "Esquina Charly García".