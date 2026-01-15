São Miguel dos Milagres es un pequeño pueblo ubicado en el noreste de Brasil.

Calma, clima agradable durante todo el año y extensas playas casi vírgenes definen a uno de los secretos mejor guardados del nordeste brasileño para el verano 2026. Se trata de São Miguel dos Milagres, una pequeña aldea de pescadores situada a unos 100 kilómetros de Maceió, ideal para quienes buscan descansar lejos del ruido.

Con una población que ronda los 8.000 habitantes, este destino se diferencia de otros puntos cercanos por conservar un perfil bajo y una atmósfera tranquila, alejada del turismo multitudinario. Además, integra la denominada Ruta Ecológica de la Costa de los Corales, un corredor natural protegido por leyes ambientales de Brasil que resguarda su biodiversidad y su paisaje único.

A esto se suma una amplia variedad de propuestas para disfrutar al aire libre, entre las más elegidas se encuentran el snorkel en aguas cristalinas y los recorridos en buggy, ideales para atravesar distintos paisajes de la zona. También son muy populares los paseos en jangada, las embarcaciones tradicionales de la región, que permiten llegar hasta bancos de arena que aparecen cuando baja la marea y apreciar de cerca la belleza natural del litoral.

La gastronomía local es otro de los grandes atractivos del lugar: los restaurantes y paradores ofrecen preparaciones a base de pescados, mariscos y platos típicos del nordeste de Brasil, que seducen a los visitantes tanto por su sabor auténtico como por sus abundantes porciones.

Cabo Frío, otra opción perfecta para vacacionar este verano 2026

Esta ciudad se consolida como uno de los puntos más seductores del litoral brasileño y aparece como una alternativa perfecta para planificar unas vacaciones en el verano 2026. Situada en el estado de Río de Janeiro, la localidad se distingue por sus extensas playas de arena clara y un mar transparente, combinadas con servicios turísticos completos que facilitan la estadía tanto de parejas como de grupos de amigos o familias.

Las temperaturas agradables durante gran parte del año, sumadas a su entorno natural y a un ritmo más relajado en comparación con otros destinos cercanos, explican por qué cada vez más viajeros argentinos la eligen para recorrer Brasil. Entre sus postales más emblemáticas sobresale Praia do Forte, reconocida por sus tonos azulados, su limpieza y sus condiciones ideales para el descanso, el baño y las actividades al aire libre.