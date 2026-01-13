Le dicen el paraíso patagónico y es ideal para hacer trekking desafiantes, ¿cómo llegar?

En el trayecto se atraviesan sectores de caña colihue, una especie que florece aproximadamente cada 50 años.

Ubicado en el Parque Nacional Los Alerces, el Lago Krugger configura uno de los circuitos más transitados de la Patagonia argentina durante la temporada de vacaciones, posicionándose como un destino predilecto durante el verano.

Aislado, contenido por bosques nativos y alimentado por aguas de origen glaciar, llegar a este verdadero paraíso de Chubut demandará atravesar lagos, estrechos y senderos que funcionan como un umbral, todo en un trekking desafiante de hasta 18,5 kilómetros.

¿Cómo es el sendero del Lago Krugger?

El trekking hacia el Lago Krugger iniciará a 300 metros del Puerto Limonao, a unos 3,7 km de la Villa del Lago Futalaufquen, siendo una de las caminatas más exigentes y anheladas del Parque Nacional Los Alerces.

Con una extensión total de 18,5 km de ida, para sumergirse en el sendero se recomienda equipamiento para pernoctar como mínimo dos noches. La primera parada será en Playa Blanca.

Es importante tener en cuenta que se trata de una ruta exigente, con una altura máxima de 1148 msnm por lo cual es imprescindible llevar equipo adecuado, planificar los tiempos para evitar caminar en horarios nocturnos y consultar el pronóstico del tiempo antes de partir.

En el trayecto se atraviesan sectores de caña colihue, una especie que florece aproximadamente cada 50 años y cuya regeneración todavía marca el paisaje tras el último evento, iniciado en 2012.

Al arribar a la costa del Lago Krugger, los aventureros podrán toparse con un lodge construido íntegramente en madera que funciona como centro de interpretación y descanso. Este espacio, con una capacidad limitada a 12 huéspedes, representa el modelo de hospitalidad de montaña.

¿Cómo llegar al Parque Nacional Los Alerces?

Desde el aeropuerto de Esquel y Trevelin se puede acceder al parque en auto, taxi, taxi de tarifa fija o con un tour. La Ruta Provincial 71 atraviesa el parque de norte a sur y bordea sus principales lagos.

Desde Esquel hasta Villa Futalaufquen son 52 km de camino pavimentado por la Ruta Nacional 259 y la Ruta Provincial 71. Existe un servicio diario de buses que parte desde Esquel y pasa por Villa Futalaufquen y algunos puntos de interés por la Ruta Provincial 71.

Desde El Bolsón, en Río Negro, se puede llegar a la puerta norte del parque siguiendo la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 71 (105 km en total, 28 km de ripio), pasando por Cholila y el Lago Rivadavia.