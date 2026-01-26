Furor por las 3 playas cerca de CABA: se puede llegar en colectivo

Tres playas no paran de sumar visitantes que las eligen por su cercanía.

La temporada de verano 2026 sigue su curso y, en medio de la ola de calor que acecha a la Ciudad de Buenos Aires, tres playas no paran de sumar visitantes que las eligen por su cercanía: La Balandra, La Escondida y Punta Indio.

La primera, ubicada a solo 80 kilómetros del centro porteño, cuenta con 1500 metros de extensión, permitiendo que se posicione como la más amplia del distrito al que pertenece. La Escondida, en tanto, compite por sus instalaciones, algunas de acceso gratuito e inolvidables atardeceres. Finalmente, Punta Indio es otro de los destinos predilectos en materia de escapadas: no solo representa un atajo al calor, sino que también detenta un bagaje histórico que lo convierte en único.

¿Cómo es la playa La Balandra?

A 18 kilómetros del centro de Berisso, al finalizar el tramo asfaltado de la Ruta 15 y casi en el límite con el partido de Magdalena, se encuentra el camino de acceso a la playa La Balandra.



Emplazada dentro del complejo Club de Pesca La Terraza, configura un predio cerrado, que posee un camping usado principalmente por los pescadores, pero abierto a todo público.

En materia de infraestructura,cuenta con electricidad y alumbrado público. Distribuidas sobre el frente de playa, tiene tres baterías de sanitarios, mientras que el agua potable es llevada en camiones municipales y almacenada en tanques.Durante el verano, numerosos artesanos, comerciantes y vendedores ambulantes instalan sus puestos en el lugar, siendo la más concurrida de la región.

¿Cómo es la playa La Escondida?

A solo 40 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido bonaerense de Pilar, se erige La Escondida o, popularmente, conocida como Sharewood.

De acceso gratuito, el predio es ideal para pasar el día o acercarse al atardecer para apreciar la puesta del sol y saborear buenas opciones gastronómicas. Si bien no es posible bañarse en la laguna, las playas de arena y las duchas que se encuentran pegadas a la orilla invitan a disfrutar de la jornada a puro relax.

Con el wakeboard como atractivo principal, Sharewood se erige también como un verdadero polo regional de los deportes acuáticos como el wakeboard. No hace falta tener experiencia, ya que el propio complejo brinda los servicios de equipo y vestimenta necesaria. Los turnos son de 20 minutos y hay que reservar con anticipación en el sitio oficial.

¿Cómo es la playa Punta Indio?

Muy cerca de La Plata, y un poco más de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra Punta Indio, sitio donde se unen el Río de la Plata y el Río Samborombón.

Destacado por sus playas serenas, también ganan espacio las visitas al Parque Costero del Sur (Reserva de Biosfera UNESCO) y cientos de actividades como pesca, kayak, avistaje de aves, cabalgatas y senderismo.

Siendo la ciudad de Verónica como cabecera, detenta un centro cívico y múltiples ofertas culturales y de espacios recreativos, acompañado de una diversa oferta de alojamientos de agroturismo y turismo rural.